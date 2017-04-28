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15:00 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Сытник: ГПУ открыла уголовные дела против Супрун

Генпрокуратура расследует уголовные дела в отношении Ульяны Супрун из-за ее реформаторской деятельности.

Источник: Telegraf.com.ua

Директор НАБУ Артем Сытник заявил о том, что Генеральная прокуратура Украины взялась расследовать уголовные дела в отношении исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Расследование связано с ее реформаторской деятельностью. Об этом Сытник рассказал в пятницу на пресс-конференции.

По его словам, он знает об открытии уголовных производств в отношении Ульяны Супрун. Он отметил, что такое положение дел свидетельствует о том, что реформаторская деятельность Супрун затронула интересы очень влиятельных людей Украины. Как известно, детективы НАБУ намерены присоединится к борьбе с коррупцией в медицине.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины отчиталось о результатах своей работы.

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