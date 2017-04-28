Прокурор Татарстана за год заработал 2,7 млн рублей

Так, в собственности прокурора РТ земельный участок площадью 610 кв.м, жилой дом 132 кв.м. Также в пользовании находится квартира (169,9 кв. м) и стояночное место (17,7 кв. м). Это же имущество находится в пользовании и его жены, которая владеет квартирой (169,9 кв. м), стояночным местом (17,7 кв. м).

Также Нафикову принадлежит Nissan X-Trail, мотоцикл BMW F 650 GS, моторная лодка «Казанка» и автоприцеп для перевозки грузов, у жены — Lexus GX 460.

Отметим, что доходы заместителей прокурора РТ составляет в среднем 2 млн рублей. Первый заместитель прокурора РТ Сергей Старостин заработал 2,13 млн рублей, Марат Долгов — 2,07 млн руб., Олег Даминов — 2,07 млн руб. Прокурор Казани Олег Дроздов заработал в 2016 году 1,66 млн руб.

Напомним, в 2015 году семейный доход прокурора РТ составил 6,2 млн рублей.