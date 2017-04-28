Врио губернатора хочет лично согласовывать все внеплановые проверки предпринимателей

— Проект документа уже есть, она (врио министра регионального контроля Елена Серая — прим. Калининград.Ru) его дорабатывает, потому что были определённые замечания. Но с июля мы уже начнём, до этого мы точно всё подпишем и во второй половине года вступим в то, что мне нужно будет лично согласовывать. Скажу сразу, задача в том, чтобы не согласовывать большинство проверок, потому что, к сожалению, удручают их результаты с точки зрения эффекта, который они дают, — рассказал Алиханов.

По словам врио губернатора, прокуратура оценила результаты таких внеплановых проверок, которые проводят министерства и ведомства: 63% не выявили ни одного нарушения. «При этом мы отвлекаем и загружаем дополнительной нагрузкой предпринимателей», — отметил Алиханов.