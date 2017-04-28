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16:04 (мск), источник: Калининград.Ru

Врио губернатора хочет лично согласовывать все внеплановые проверки предпринимателей

Врио губернатора Антон Алиханов планирует лично согласовывать все внеплановые проверки предпринимателей. Об этом он заявил после оперативного совещания в правительстве в пятницу, 28 апреля.

Источник: Калининград.Ru

— Проект документа уже есть, она (врио министра регионального контроля Елена Серая — прим. Калининград.Ru) его дорабатывает, потому что были определённые замечания. Но с июля мы уже начнём, до этого мы точно всё подпишем и во второй половине года вступим в то, что мне нужно будет лично согласовывать. Скажу сразу, задача в том, чтобы не согласовывать большинство проверок, потому что, к сожалению, удручают их результаты с точки зрения эффекта, который они дают, — рассказал Алиханов.

По словам врио губернатора, прокуратура оценила результаты таких внеплановых проверок, которые проводят министерства и ведомства: 63% не выявили ни одного нарушения. «При этом мы отвлекаем и загружаем дополнительной нагрузкой предпринимателей», — отметил Алиханов.

Проект документа, который должен усовершенствовать надзорную деятельность в области, дорабатывает министерство регионального контроля под руководством Елены Серой. Ведомство создали в октябре 2016 года. Оно объединило контрольно-ревизионную службу, жилищную инспекцию и государственную инспекцию архитектурно-строительного надзора области.

Комментарии
1
Бабка Коммунистка
сколько народных денег шувалов тратит на рекламу своего юного племянника ???
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