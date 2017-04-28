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15:19 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Посол США: Украина сегодня борется с беспрецедентными угрозами

Йованович выступила в Центре подготовки подразделений полиции особого назначения.

Источник: Telegraf.com.ua

Украина сегодня борется с беспрецедентными угрозами в области безопасности и правопорядка, которые исходят как от внутренних, так и внешних сил. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович во время выступления в Центре подготовки подразделений полиции особого назначения в Киевской области.

«Посольство США с первого дня существования КОВДа (Корпус оперативно-внезапного действия) тесно работает с ним и гордимся тем, что при нашем содействии создано уже 15 региональных подразделений Корда по всей территории Украины», — сказала она.

«Украина сегодня борется с беспрецедентными угрозами в области безопасности и правопорядка, которые исходят как от внутренних, так и внешних сил. Чтобы преодолеть Украине эти вызовы и угрозы нужны мотивированные и преданные профессионалы», — сказала Йованович.

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