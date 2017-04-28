Посол США: Украина сегодня борется с беспрецедентными угрозами
Йованович выступила в Центре подготовки подразделений полиции особого назначения.
Йованович выступила в Центре подготовки подразделений полиции особого назначения.
Украина сегодня борется с беспрецедентными угрозами в области безопасности и правопорядка, которые исходят как от внутренних, так и внешних сил. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович во время выступления в Центре подготовки подразделений полиции особого назначения в Киевской области.
«Посольство США с первого дня существования КОВДа (Корпус
«Украина сегодня борется с беспрецедентными угрозами в области безопасности и правопорядка, которые исходят как от внутренних, так и внешних сил. Чтобы преодолеть Украине эти вызовы и угрозы нужны мотивированные и преданные профессионалы», — сказала Йованович.