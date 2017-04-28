Кремль назвал основные темы переговоров Путина и Меркель
В Кремле объявили повестку майских международных встреч президента РФ Владимира Путина.
В Кремле объявили повестку майских международных встреч президента РФ Владимира Путина.
Вслед за японским
Встреча с германским канцлером состоится 2 мая. Лидеры обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической,
Также планируется затронуть ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, реализацию Минских договоренностей. Кроме того, Путин и Меркель обменяются мнениями в связи с предстоящим в июле в Гамбурге саммитом «Группы двадцати».
Следом за канцлером ФРГ, 3 мая, в Сочи приедет и Эрдоган. Президенты обсудят весь комплекс двусторонних отношений. Предполагается рассмотреть актуальные региональные и международные проблемы, прежде всего, касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса, сообщили в Кремле.