Кремль назвал основные темы переговоров Путина и Меркель

Вслед за японским премьер-министром Синдзо Абэ, с которым глава государства в четверг более трех часов беседовал в Кремле, в Россию приедут канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — причем турецкий лидер был в нашей стране совсем недавно, в марте. На этот раз Меркель и Эрдогана Путин примет на курорте, в Сочи.

Встреча с германским канцлером состоится 2 мая. Лидеры обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также планируется затронуть ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, реализацию Минских договоренностей. Кроме того, Путин и Меркель обменяются мнениями в связи с предстоящим в июле в Гамбурге саммитом «Группы двадцати».

Следом за канцлером ФРГ, 3 мая, в Сочи приедет и Эрдоган. Президенты обсудят весь комплекс двусторонних отношений. Предполагается рассмотреть актуальные региональные и международные проблемы, прежде всего, касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса, сообщили в Кремле.