Корина Фусу помахала рукой депутатам
Парламент Молдовы рассмотрел вотум недоверия министру просвещения страны Корине Фусу: после оглашения результатов голосования она не смогла сдержать улыбки и помахала рукой депутатам.
Парламент Молдовы рассмотрел вотум недоверия министру просвещения страны Корине Фусу: после оглашения результатов голосования она не смогла сдержать улыбки и помахала рукой депутатам.
КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Депутаты молдавского парламента не смогли выразить вотум недоверия в связи с внутренней политикой министерства просвещения республики во главе с либералкой Кориной Фусу.
Авторами этой инициативы выступили
Депутаты социалисты обратили внимание, что с приходом Фусу к управлению министерством просвещения ситуация в секторе образования республики ухудшается. В частности, оппозиционные парламентарии отметили процесс продолжающийся процесс оптимизации школ, сокращение дидактических кадров, увеличившееся число детей, которые не посещают образовательные учреждения, а также низкие зарплаты дидактическим кадрам.
Как отметил председатель парламента республики Андриан Канду, для выражения вотума недоверия необходимы голоса большинства присутствующих на заседании депутатов, которых на момент голосования в зале находилось 89 человек. Однако за выражение вотума недоверия высказалось лишь 26 парламентариев.
После оглашения результатов голосования Фусу не смогла сдержать улыбки и помахала рукой депутатам.
Ставленница Либеральной партии Молдовы, которая ратует за объединение республики с Румынией, Фусу занимает должность главы министерства просвещения с июля 2015 года. В предыдущей парламентской сессии социалисты инициировали сразу несколько персональных вотумов недоверия членам правительства, в том числе министру просвещения Корине Фусу, однако парламент их не поддержал — все члены правительства сохранили свои посты.