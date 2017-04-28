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15:58 (мск), источник: Sputnik.md

Корина Фусу помахала рукой депутатам

Парламент Молдовы рассмотрел вотум недоверия министру просвещения страны Корине Фусу: после оглашения результатов голосования она не смогла сдержать улыбки и помахала рукой депутатам.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Депутаты молдавского парламента не смогли выразить вотум недоверия в связи с внутренней политикой министерства просвещения республики во главе с либералкой Кориной Фусу.

Авторами этой инициативы выступили депутаты-социалисты. Ранее они уже неоднократно выступали с требованием выразить вотум недоверия главе Минпросвещения. Президент Молдовы Игорь Додон обращался к премьеру республики Павлу Филипу с просьбой отправить в отставку Фусу из-за лекций о присоединении к Румынии.

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Депутаты социалисты обратили внимание, что с приходом Фусу к управлению министерством просвещения ситуация в секторе образования республики ухудшается. В частности, оппозиционные парламентарии отметили процесс продолжающийся процесс оптимизации школ, сокращение дидактических кадров, увеличившееся число детей, которые не посещают образовательные учреждения, а также низкие зарплаты дидактическим кадрам.

Как отметил председатель парламента республики Андриан Канду, для выражения вотума недоверия необходимы голоса большинства присутствующих на заседании депутатов, которых на момент голосования в зале находилось 89 человек. Однако за выражение вотума недоверия высказалось лишь 26 парламентариев.

После оглашения результатов голосования Фусу не смогла сдержать улыбки и помахала рукой депутатам.

Ставленница Либеральной партии Молдовы, которая ратует за объединение республики с Румынией, Фусу занимает должность главы министерства просвещения с июля 2015 года. В предыдущей парламентской сессии социалисты инициировали сразу несколько персональных вотумов недоверия членам правительства, в том числе министру просвещения Корине Фусу, однако парламент их не поддержал — все члены правительства сохранили свои посты.

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