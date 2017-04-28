Депутаты предложили запретить продажу алкоголя до 21 года
Госдуме вновь предложили запретить продажу алкоголя до 21 года. На этот раз под запрет могут попасть напитки крепостью более 18%
Госдуме вновь предложили запретить продажу алкоголя до 21 года. На этот раз под запрет могут попасть напитки крепостью более 18%
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области предложили запретить продавать алкоголь крепостью более 18% лицам младше 21 года. Соответствующий законопроект они внесли на рассмотрение в Госдуму.
Сейчас в России действует закон, который запрещает продавать алкоголь до 18 лет. При этом продавец может потребовать документ, удостоверяющий личность, чтобы подтвердить возраст покупателя.
«Однако, как показывают социологические и психологические исследования, 18-летние молодые люди не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления алкоголя, многие из них употребляют алкогольную продукцию под влиянием своих сверстников, не думая о негативных последствиях», — утверждается в пояснительной записке к документу.
Авторы поясняют, что такая мера поможет снизить показатели потребления алкоголя в России. Они ссылаются на данные Всемирной организации здравоохранения за 2014 год, согласно которым Россия занимает 4 место по уровню употребления алкоголя. Депутаты пишут, что чаще всего первый раз алкоголь пробуют в возрасте 10−20 лет.
Стоит заметить, что в подростковом возрасте привыкание к вредным привычкам осуществляется гораздо быстрее, чем в более зрелых годах
Это не первый раз, когда в России предлагают ограничить продажу алкогольных напитков с 21 года. Подобную меру предложил еще в 2015 году сенатор Антон Беляков. Тогда он ссылался на данные 2009 — 2013 годов, согласно которым в России снизилось употребление алкоголя с 18 до 13 литров. С таким предложением выступал в 2014 году и член Совета Федерации Вячеслав Фетисов.
В начале 2015 году эту инициативу поддержали семь регионов, среди которых был Крым, Чечня,
Если предложение депутатов Заксобрания будет принято, под запрет могут попасть некоторые виды вина, а также портвейн, водка и другие спиртосодержащие напитки.