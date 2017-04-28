Депутаты предложили запретить продажу алкоголя до 21 года

Депутаты ​Законодательного собрания Ленинградской области предложили запретить продавать алкоголь крепостью более 18% лицам младше 21 года. Соответствующий законопроект они внесли на рассмотрение в Госдуму.

Сейчас в России действует закон, который запрещает продавать алкоголь до 18 лет. При этом продавец может потребовать документ, удостоверяющий личность, чтобы подтвердить возраст покупателя.

«Однако, как показывают социологические и психологические исследования, 18-летние молодые люди не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления алкоголя, многие из них употребляют алкогольную продукцию под влиянием своих сверстников, не думая о негативных последствиях», — утверждается в пояснительной записке к документу.

Авторы поясняют, что такая мера поможет снизить показатели потребления алкоголя в России. Они ссылаются на данные Всемирной организации здравоохранения за 2014 год, согласно которым Россия занимает 4 место по уровню употребления алкоголя. Депутаты пишут, что чаще всего первый раз алкоголь пробуют в возрасте 10−20 лет.