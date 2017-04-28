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16:28 (мск), источник: РБК

Депутаты предложили запретить продажу алкоголя до 21 года

Госдуме вновь предложили запретить продажу алкоголя до 21 года. На этот раз под запрет могут попасть напитки крепостью более 18%

Источник: Reuters

Депутаты ​Законодательного собрания Ленинградской области предложили запретить продавать алкоголь крепостью более 18% лицам младше 21 года. Соответствующий законопроект они внесли на рассмотрение в Госдуму.

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Сейчас в России действует закон, который запрещает продавать алкоголь до 18 лет. При этом продавец может потребовать документ, удостоверяющий личность, чтобы подтвердить возраст покупателя.

«Однако, как показывают социологические и психологические исследования, 18-летние молодые люди не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления алкоголя, многие из них употребляют алкогольную продукцию под влиянием своих сверстников, не думая о негативных последствиях», — утверждается в пояснительной записке к документу.

Авторы поясняют, что такая мера поможет снизить показатели потребления алкоголя в России. Они ссылаются на данные Всемирной организации здравоохранения за 2014 год, согласно которым Россия занимает 4 место по уровню употребления алкоголя. Депутаты пишут, что чаще всего первый раз алкоголь пробуют в возрасте 10−20 лет.

Стоит заметить, что в подростковом возрасте привыкание к вредным привычкам осуществляется гораздо быстрее, чем в более зрелых годах
Заксобрание Ленобласти
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Это не первый раз, когда в России предлагают ограничить продажу алкогольных напитков с 21 года. Подобную меру предложил еще в 2015 году сенатор Антон Беляков. Тогда он ссылался на данные 2009 — 2013 годов, согласно которым в России снизилось употребление алкоголя с 18 до 13 литров. С таким предложением выступал в 2014 году и член Совета Федерации Вячеслав Фетисов.

В начале 2015 году эту инициативу поддержали семь регионов, среди которых был Крым, Чечня, Ямало-Ненецкий автономный округ, Хабаровский, Ставропольский и Камчатский край. Предложение Белякова поддержали в Роспотребнадзоре и министр здравоохранения Вероника Скворцова. В качестве довода она сообщила, что во многих ​странах Америки и Европы «детство заканчивается не в 18 лет, а в 21 год, когда человек может более продуманно осуществлять собственные действия, принимать решения».

Если предложение депутатов Заксобрания будет принято, под запрет могут попасть некоторые виды вина, а также портвейн, водка и другие спиртосодержащие напитки.

Комментарии
5
Павлик Ткач
В стране, что других проблем что ли нету? Нет слов.........
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валера малютин
не знал.....т.е. ты так червонцы сшибаешь.....
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Супер Справедливость
Господи, какой бред эти запреты.. Да за червонец любой взрослый алкаш купит малолетке все, что тот захочет. (предыдущий пост "удрал" незаконченным)...
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