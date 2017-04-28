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17:12 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Апшеронский район возглавил Роман Герман

В Апшеронском районе прошли выборы руководителя муниципалитета.

На эту должность претендовали два человека: исполняющий обязанности главы района Роман Герман и Виталий Спицын, директор школы № 16 станицы Кубанской.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, по итогам голосования главой Апшеронского района стал Роман Герман.

— В районе еще много нерешенных проблем. Во время недавнего визита губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поставил перед нами важнейшую задачу — разработать концепцию развития муниципалитета, которая позволит привлекать инвесторов, увеличивать доходы бюджета, развивать транспортную инфраструктуру, — сказал новый руководитель муниципалитета.

Напомним, исполняющим обязанности Романа Германа назначили в начале февраля после того, как Андрей Кравченко ушел в отставку.

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