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18:32 (мск), источник: Ictv.ua

Порошенко анонсировал дешевые поездки украинцев в Европу

Президент Петр Порошенко сказал, что поездки в Европу и обратно в Украину будут стоить несколько десятков евро.

Об этом пишет Украинская правда.

— Будут даны задания, чтобы удешевить транспортное сообщение, запустить в Украину лоукоусти, когда за несколько десятков евро можно свободно поехать туда и обратно в большинство европейских стран, — сказал Петр Порошенко.

Ранее мы писали, безвизовый режим Украины с Европейским союзом может вступить в силу 11 июня 2017 года.

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