Порошенко анонсировал дешевые поездки украинцев в Европу
Президент Петр Порошенко сказал, что поездки в Европу и обратно в Украину будут стоить несколько десятков евро.
Президент Петр Порошенко сказал, что поездки в Европу и обратно в Украину будут стоить несколько десятков евро.
Об этом пишет Украинская правда.
— Будут даны задания, чтобы удешевить транспортное сообщение, запустить в Украину лоукоусти, когда за несколько десятков евро можно свободно поехать туда и обратно в большинство европейских стран, — сказал Петр Порошенко.
Ранее мы писали, безвизовый режим Украины с Европейским союзом может вступить в силу 11 июня 2017 года.