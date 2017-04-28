В Украине запретили документальный фильм об Олесе Бузине

В Украине запретили фильм «Олесь Бузина: Жизнь вне времени». Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино (Госкино) в Facebook.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился с просьбой рассмотреть на заседании Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов вопрос о соблюдении/нарушении действующего законодательства в демонстрации документального фильма «Олесь Бузина: Жизнь вне времени».

«Просмотрев документальный фильм “Олесь Бузина: Жизнь вне времени”, экспертная комиссия большинством голосов приняла решение запретить демонстрацию этого фильма на территории Украины в связи с выявленными в нем нарушениями действующего законодательства», — говорится в сообщении.

Отметим, документальный фильм «Олесь Бузина: Жизнь вне времени» был снят в 2016 году.

Напомним, журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 г. в Киеве возле собственного дома. Андрей Медведько и Денис Полищук, которых подозревают в убийстве Бузины, были арестованы 18 июня 2015 г. Позже Полищук вышел под залог в 5 млн грн, который внес бизнесмен Алексей Тамразов. Медведько и Полищук отрицают свою причастность к убийству.