Парламент Черногории принял закон о вступлении страны в НАТО

Трансляция заседания велась по национальному телевидению. Присутствующие, среди которых были президент Филип Вуянович и бывший премьер Мило Джуканович, встретили аплодисментами итоги голосования.

Перед голосованием с обоснованием необходимости вступления в альянс выступил действующий глава правительства Душко Маркович, также своим мнением о важности североатлантической интеграции примерно в одних и тех же словах поделились многие записавшиеся для выступления депутаты.

За документ под названием Проект закона о подтверждении Североатлантического договора и Протокола к Североатлантическому договору о вступлении Греции и Турции голосовали члены правящей Демократической партии социалистов и ряда других малых партий — сторонников интеграции в НАТО.

Голосование прошло в отсутствие противников альянса и главной оппозиционной силы страны — Демократического фронта, который провел в Цетине акцию протеста с требованием решать судьбу вступления в НАТО не в парламенте, а на общенациональном референдуме. Также оппозиционеры заявили о намерении добиться досрочных парламентских выборов, прийти к власти и отменить сегодняшнее решение о присоединении к альянсу.