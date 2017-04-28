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17:39 (мск), источник: РИА Новости

Парламент Черногории принял закон о вступлении страны в НАТО

БЕЛГРАД, 28 апр — РИА Новости. Парламент Черногории на торжественном заседании в городе Цетине в пятницу ратифицировал закон о вступлении страны в НАТО. За такое решение проголосовали 46 депутатов из 81.

Источник: Reuters

Трансляция заседания велась по национальному телевидению. Присутствующие, среди которых были президент Филип Вуянович и бывший премьер Мило Джуканович, встретили аплодисментами итоги голосования.

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Перед голосованием с обоснованием необходимости вступления в альянс выступил действующий глава правительства Душко Маркович, также своим мнением о важности североатлантической интеграции примерно в одних и тех же словах поделились многие записавшиеся для выступления депутаты.

За документ под названием Проект закона о подтверждении Североатлантического договора и Протокола к Североатлантическому договору о вступлении Греции и Турции голосовали члены правящей Демократической партии социалистов и ряда других малых партий — сторонников интеграции в НАТО.

Голосование прошло в отсутствие противников альянса и главной оппозиционной силы страны — Демократического фронта, который провел в Цетине акцию протеста с требованием решать судьбу вступления в НАТО не в парламенте, а на общенациональном референдуме. Также оппозиционеры заявили о намерении добиться досрочных парламентских выборов, прийти к власти и отменить сегодняшнее решение о присоединении к альянсу.

Комментарии
15
Товарищ Сухов Красноармеец
Одно непонятно - там же сербы живут почти 100 % - нак.. й им НАТА?
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Андрей Гончаров
Их выбор, шут с ними. Когда поймут - куда, поздно будет.
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Андрей Гончаров
Ксюш, там сербов всего процентов тридцать. Не помню точно. Их задавили
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