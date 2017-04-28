«Были вынуждены шутить, чтобы не разругаться»

Как сообщили «Ъ» информированные источники в Москве и Киеве, президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко продолжают общаться по телефону — хотя на официальном уровне представители двух стран обмениваются жесткими обвинениями, а Россию в Киеве провозгласили «государством-агрессором».

По данным «Ъ», последний такой разговор состоялся в первой половине апреля и был посвящен ситуации в Донбассе. Беседа продолжалась около 20 минут и состоялась по инициативе украинской стороны.