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18:58 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Были вынуждены шутить, чтобы не разругаться»

«Ъ» узнал о тайном телефонном разговоре Владимира Путина и Петра Порошенко.

Источник: AP 2017

Как сообщили «Ъ» информированные источники в Москве и Киеве, президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко продолжают общаться по телефону — хотя на официальном уровне представители двух стран обмениваются жесткими обвинениями, а Россию в Киеве провозгласили «государством-агрессором».

По данным «Ъ», последний такой разговор состоялся в первой половине апреля и был посвящен ситуации в Донбассе. Беседа продолжалась около 20 минут и состоялась по инициативе украинской стороны.

Как рассказал собеседник «Ъ» в Москве, разговор проходил в «уважительном корректном ключе», а главы государств периодически «переходили на шутливо-иронический тон». «Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей», — пояснил источник «Ъ» в Москве.

Ни к каким конкретным договоренностям прийти не удалось, и единственные вопросы, по которым собеседники сумели продвинуться, касались «некоторых гуманитарных аспектов»
собеседник «Ъ»
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Что это за «некоторые гуманитарные аспекты», рассказал источник «Ъ» в Киеве, близкий к окружению Петра Порошенко. По его словам, речь шла об обмене пленными, о поставках в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии, а также о выплате украинских пенсий жителям непризнанных республик. Источник «Ъ» в Киеве добавил, что Петр Порошенко предупредил российского президента: если ДНР и ЛНР не уплатят долги за электроэнергию, поставки с украинской территории будут прекращены. Так в итоге и произошло.

Как и в случае с предыдущими телефонными разговорами господ Путина и Порошенко стороны не стали предавать огласке факт общения президентов, чтобы не давать противникам Петра Порошенко лишнего повода для обвинения его в «непатриотичном поведении» и общении с «лидером страны-агрессора».

Ранее «Ъ» уже сообщал о неафишируемом телефонном общении президентов двух стран. По данным источников «Ъ», за первые два месяца текущего года между ними состоялось четыре беседы. Когда «Ъ» обнародовал эту информацию, первой реакцией со стороны официальных лиц в Киеве было отрицание.

Однако затем сотрудники администрации президента Порошенко, отвечая на запросы украинской прессы, подтвердили: телефонные переговоры действительно были, а не сообщали о них по той причине, что конкретных результатов добиться не удалось.

Собеседник «Ъ» в Киеве, близкий к окружению Петра Порошенко, дал понять, что и на сей раз в администрации главы государства не хотели бы предавать гласности и публично признавать факт разговора двух президентов.

Максим Юсин; Янина Соколовская, Киев

Комментарии
2
Александр Черкасов
я знаю о чём речь была ) Путин - ну что Петя сша в жопе как жить будешь сам уйдёшь или помочь! Петя - с нами сша мы сильны как никогда! Путин - Петя пеняй на себя!)
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Андрей Гончаров
В шутливой форме? С шуточками-прибауточками.
А давай мы на тебя нападем?
А давай, рискни последним зубом.
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