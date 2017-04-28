Беларусь и Совет Европы обсудили возможные направления сотрудничества
Начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Беларуси Андрей Бушило
Начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Беларуси Андрей Бушило
28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Совет Европы обсудили возможные направления сотрудничества, сообщили БЕЛТА в
Начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Беларуси Андрей Бушило
Представитель МИД Беларуси провел встречи с директором офиса СЕ по программам Вереной Тэйлор, директором СЕ по политическим вопросам Александром Гесселем, сотрудниками секретариатов Парламентской ассамблеи и Конгресса местных и региональных властей СЕ. Во время встреч были обсуждены состояние и возможные дополнительные направления сотрудничества между Беларусью и Советом Европы.