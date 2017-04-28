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20:38 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь и Совет Европы обсудили возможные направления сотрудничества

Начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Беларуси Андрей Бушило 26—28 апреля находился в Страсбурге (Франция).

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Совет Европы обсудили возможные направления сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

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Начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Беларуси Андрей Бушило 26—28 апреля находился в Страсбурге (Франция). «Он принял участие в заседании национальных координаторов совместного проекта Европейского союза и Совета Европы (СЕ) “Рамки программного взаимодействия”, в ходе которого подведены итоги и намечены планы сотрудничества стран “Восточного партнерства”, включая Беларусь, с Советом Европы на 2017−2018 годы», — рассказали в пресс-службе.

Представитель МИД Беларуси провел встречи с директором офиса СЕ по программам Вереной Тэйлор, директором СЕ по политическим вопросам Александром Гесселем, сотрудниками секретариатов Парламентской ассамблеи и Конгресса местных и региональных властей СЕ. Во время встреч были обсуждены состояние и возможные дополнительные направления сотрудничества между Беларусью и Советом Европы.

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