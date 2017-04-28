Южная Корея предложила рассмотреть вопрос о членстве КНДР в ООН

Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бён Се на специальном заседании Совета Безопасности всемирной организации.

ООН, 28 апреля. /ТАСС/. Южная Корея предлагает рассмотреть вопрос о том, может ли КНДР оставаться членом ООН.

Мы могли бы принять столь мощные меры, как прекращение поставок сырой нефти в Северную Корею и блокировка поступлений в Северную Корею в твердой валюте, например путем приостановления всего импорта угля из Северной Кореи, и серьезно рассмотреть вопрос о том, может ли Северная Корея, которая является давним и серьезным нарушителем, быть членом ООН

При этом министр отметил, что Южная Корея хочет вернуть КНДР за стол переговоров «ради подлинной денуклеаризации», а не «поставить страну на колени».

Юн Бён Се добавил, что такие переговоры не принесут успеха, пока власти Северной Кореи будут заинтересованы «не в денуклеаризации, а в получении статуса ядерной державы и ведении переговоров в этом статусе».

«Они лишь покупают время для того, чтобы развивать свой потенциал в области оружия массового поражения. Мы должны разорвать этот порочный круг», — подытожил южнокорейский министр.