Додон не промульгирует закон о праздновании Дня Европы 9 мая

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Глава государства Игорь Додон осудил утверждение парламентом Молдовы проекта по внесению поправок в Трудовой кодекс, согласно которым 9 мая в республике одновременно будет отмечаться День Победы и День Европы.

По мнению депутата Михаелы Спэтарь, которая представляла инициативу в парламенте, празднование 9 мая и Дня Европы не разобщит общество, а напротив сплотит людей. Против этого проекта выступила левоцентристская оппозиция. В результате депутаты-социалисты и парламентарии-коммунисты покинули зал заседаний.

Спикер парламента Андриан Канду, в свою очередь, пояснил, что в Трудовой кодекс в статью официальные праздники будет просто добавлен еще один пункт «9 мая — День Европы. Он последует сразу за 9 мая — День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины».

«Категорически осуждаю принятие закона о провозглашении 9 Мая “Днем Европы”. Намерен заблокировать его промульгацию. В Молдове 9 Мая мы праздновали и будем праздновать День Победы. Память наших героических предков, освободивших мир от фашизма, для нас священна», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

В День Победы ежегодно в республике проходят многотысячные гражданские шествия и праздничные мероприятия.