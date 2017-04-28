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22:11 (мск), источник: Sputnik.md

Додон не промульгирует закон о праздновании Дня Европы 9 мая

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не промульгирует принятый парламентом закон о праздновании 9 мая вместе с Днем Победы Дня Европы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Глава государства Игорь Додон осудил утверждение парламентом Молдовы проекта по внесению поправок в Трудовой кодекс, согласно которым 9 мая в республике одновременно будет отмечаться День Победы и День Европы.

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По мнению депутата Михаелы Спэтарь, которая представляла инициативу в парламенте, празднование 9 мая и Дня Европы не разобщит общество, а напротив сплотит людей. Против этого проекта выступила левоцентристская оппозиция. В результате депутаты-социалисты и парламентарии-коммунисты покинули зал заседаний.

Спикер парламента Андриан Канду, в свою очередь, пояснил, что в Трудовой кодекс в статью официальные праздники будет просто добавлен еще один пункт «9 мая — День Европы. Он последует сразу за 9 мая — День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины».

«Категорически осуждаю принятие закона о провозглашении 9 Мая “Днем Европы”. Намерен заблокировать его промульгацию. В Молдове 9 Мая мы праздновали и будем праздновать День Победы. Память наших героических предков, освободивших мир от фашизма, для нас священна», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

В День Победы ежегодно в республике проходят многотысячные гражданские шествия и праздничные мероприятия.

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