В МИД отреагировали на заявление Белого дома об изоляции России в ООН
ООН, 28 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов назвал «странным» заявление Белого Дома об «изоляции РФ в ООН».
ООН, 28 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов назвал «странным» заявление Белого Дома об «изоляции РФ в ООН».
Администрация США ранее назвала одной из заслуг президента Дональда Трампа за первые 100 дней у власти в области внешней политики «изоляцию России в ООН».
Об этом говорилось в сообщении
«Странное заявление. Мы наоборот стремимся к сотрудничеству со всеми странами, в том числе, и прежде всего, с США в рамках ООН», — заявил Гатилов журналистам в пятницу.
«Я думаю, что речь должна идти… не о том, чтобы ставить