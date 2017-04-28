В МИД отреагировали на заявление Белого дома об изоляции России в ООН

Администрация США ранее назвала одной из заслуг президента Дональда Трампа за первые 100 дней у власти в области внешней политики «изоляцию России в ООН».

В США считают «изоляцию РФ в ООН» одной из заслуг Трампа за первые 100 дней

Об этом говорилось в сообщении пресс-службы Белого дома о главных заслугах Трампа на посту президента.

«Странное заявление. Мы наоборот стремимся к сотрудничеству со всеми странами, в том числе, и прежде всего, с США в рамках ООН», — заявил Гатилов журналистам в пятницу.