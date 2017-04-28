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20:27 (мск), источник: РИА Новости

В МИД отреагировали на заявление Белого дома об изоляции России в ООН

ООН, 28 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов назвал «странным» заявление Белого Дома об «изоляции РФ в ООН».

Источник: РИА Новости

Администрация США ранее назвала одной из заслуг президента Дональда Трампа за первые 100 дней у власти в области внешней политики «изоляцию России в ООН».

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Об этом говорилось в сообщении пресс-службы Белого дома о главных заслугах Трампа на посту президента.

«Странное заявление. Мы наоборот стремимся к сотрудничеству со всеми странами, в том числе, и прежде всего, с США в рамках ООН», — заявил Гатилов журналистам в пятницу.

«Я думаю, что речь должна идти… не о том, чтобы ставить кого-то в изоляцию, а о том, чтобы искать точки соприкосновения и тем самым выходить на общеприемлемые решения существующих проблем. В этом и должна состоять работа в ООН, а не в том, чтобы ставить кого-то в изоляцию», — сказал замглавы МИД РФ.

Комментарии
22
наталья попова
лучше быть одним ,чем с кем попало
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Владислав Камалов
Скорее все они изолируются от России. Да и зачем нам извращенческие ценности. Голубизна и педофилия их ценности. А Россия возрождается.
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perplexed
сафронков пытался наладить контакт, так его обхамили!
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