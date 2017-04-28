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21:56 (мск), источник: Ipress.ua

Шокин хочет вернуть должность генпрокурора через Верховный Суд

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин подал в Верховный суд заявление по поводу рассмотрения вопроса о его восстановлении в должности.

Источник: Ipress.ua

Об этом сообщил его адвокат Владислав Максимов. В частности, по словам адвоката, во время рассмотрения дела Высшим административным судом было допущено нарушение норм процессуального права, поэтому Верховный суд Украины должен отменить решение ВАСУ.

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Ранее судьи ВАСУ отказались рассматривать иск Шокина о восстановлении в должности по существу, сообщают «Украинские новости». Адвокаты Шокина уверены, что суд ошибочно применил положение части 2 статьи 99 Кодекса административного судопроизводства, которыми установлен порядок исчисления срока обращения в административный суд.

Отмечается, что 13 февраля 2017 года Шокин получил документальное подтверждение из Верховной Рады относительно факта «кнопкодавства» во время голосования за его отставку. При голосовании за предоставление согласия на увольнение Шокина с должности были зачислены голоса четырех народных депутатов, которые отсутствовали на пленарном заседании.

По данным издания, 27 февраля 2017 года с Специализированной антикоррупционной прокуратуре была получена информация о том, что Национальным антикоррупционным бюро Украины проводится расследование по фактам подкупа народных депутатов при голосовании за отставку Шокина. В то же время, как отмечают адвокаты, суд не обратил на это внимание и сделал ошибочный вывод о том, что срок на обращение в суд начал исчисляться со дня принятия обжалуемого решения, а не со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов, как это указано в статье 99 Кодекса административного судопроизводства.

«Виктор Шокин в своем исковом заявлении предоставил полные неопровержимые доказательства нарушений, которые имели место при его увольнении. Учитывая это, суд должен был принять иск к рассмотрению и рассматривать его по существу, предоставив заявителю доступ к правосудию. Почему судьи не сделали этого? Очевидно потому, что были под давлением. В частности, судья Валентин Мороз. Учитывая, в частности, и эти обстоятельства, мы считаем решение ВАСУ таким, что принято с нарушением норм процессуального права, в связи с чем оно подлежит отмене», — отметил адвокат Максимов.

По его словам, судья ВАСУ Валентин Мороз, который председательствовал в коллегии судей при рассмотрении иска Шокина, не мог действовать беспристрастно, ведь накануне судебного заседания ГПУ открыла уголовное производство относительно внесения неправдивой информации в системе документооборота суда в делах, которые вел Валентин Мороз.

«Очевидно, что судья чувствовал определенное давление и должен был открыто сообщить об этом перед началом рассмотрения дела и сделать самоотвод. Но он этого не сделал, а значит — иск Виктора Шокина рассматривался персоной, которая находилась под давлением ГПУ», — сказал адвокат.

Адвокаты Шокина просят Верховный суд отменить решение ВАСУ, поскольку, по их мнению, при рассмотрении дела судьи допустили существенные нарушения норм процессуального права, которые помешали рассмотреть дело по существу и принять законное обоснованное решение. Отметим, Высший административный суд оставил иск экс-генерального прокурора Виктора Шокина относительно его возобновления на должности без рассмотрения.

Напомним, что экс-генпрокурор Виктор Шокин пытается через суд восстановиться в должности. В своем исковом заявлении он просит признать незаконными и отменить постановление ВР Украины о предоставлении согласия на увольнение Президентом с должности Генпрокурора Украины.

Комментарии
1
Александр
Сидел бы на печи старый п е р д у н А то вспомнят все грехи и воровство и проведешь остатки жизни на нарах Чего не хватает?
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