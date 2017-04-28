Андриан Канду прокомментировал уход Лилианы Палихович

Председатель парламента Андриан Канду отреагировал на решение Лилианы Палихович сложить депутатский мандат.

Спикер заявил, что был, немало удивлён решением своего заместителя. В любом случае Андриан Канду высоко оценил работу Лилианы Палихович в качестве вице-председателя парламента, депутата, и представителя нескольких международных форумов.

Лилиана Палихович заявила, о своём решении на сегодняшнем заседании парламента.