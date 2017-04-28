Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
Жена Краско поделилась откровенным снимком в воде - СМИ
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Елена Ваенга ответила на оскорбления Алики Смеховой
СМИ: Тарасова высказалась о ценах в школе Плющенко
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
22:33 (мск), источник: Publika.md

Андриан Канду прокомментировал уход Лилианы Палихович

Председатель парламента Андриан Канду отреагировал на решение Лилианы Палихович сложить депутатский мандат.

Источник: Publika.md

Председатель парламента Андриан Канду отреагировал на решение Лилианы Палихович сложить депутатский мандат.

Спикер заявил, что был, немало удивлён решением своего заместителя. В любом случае Андриан Канду высоко оценил работу Лилианы Палихович в качестве вице-председателя парламента, депутата, и представителя нескольких международных форумов.

Лилиана Палихович заявила, о своём решении на сегодняшнем заседании парламента.

А несколькими часами ранее депутат от либерально-демократической партии Юрий Кёреску объявил на заседании парламента, что уходит к демократам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В ООН назвали самый «страдающий» от санкций российский регион
Путин отметил рост числа несовершеннолетних наркоманов на 60%
Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО
В МИД ответили на заявление Белого дома об изоляции России в ООН
«ВКонтакте» ввела платную подписку на музыку
Начата проверка после нападения на активистку «Яблока» в Москве
ОКР ответил на призыв Германии отстранить Россию от Олимпиады
Спорт
Гончаренко vs. Каррера, Медведев vs. рекорд Нигматуллина Выделяем главные интриги 26-го тура чемпионата России
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь