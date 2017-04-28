Андриан Канду прокомментировал уход Лилианы Палихович
Председатель парламента Андриан Канду отреагировал на решение Лилианы Палихович сложить депутатский мандат.
Председатель парламента Андриан Канду отреагировал на решение Лилианы Палихович сложить депутатский мандат.
Председатель парламента Андриан Канду отреагировал на решение Лилианы Палихович сложить депутатский мандат.
Спикер заявил, что был, немало удивлён решением своего заместителя. В любом случае Андриан Канду высоко оценил работу Лилианы Палихович в качестве
Лилиана Палихович заявила, о своём решении на сегодняшнем заседании парламента.
А несколькими часами ранее депутат от