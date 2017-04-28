Порошенко подписал указ о предоставлении гумпомощи Молдове

«С целью содействия в преодолении последствий кризисной ситуации, сложившейся в Республике Молдавия из-за мощных снегопадов, согласно статье 10 закона Украины “О гуманитарной помощи” постановляю: оказать гуманитарную помощь Республике Молдавия. Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Молдавия», — говорится в документе.

Размер помощи не указан.

Сильный снегопад прошел в Молдове 20 и 21 апреля. В результате за сутки на севере и юге республики выпала месячная норма осадков, что нанесло серьезный ущерб многим населенным пунктам и сельскохозяйственным культурам, пишет РИА Новости.