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22:14 (мск), источник: Publika.md

Порошенко подписал указ о предоставлении гумпомощи Молдове

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Молдове в связи со снегопадами, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте украинского президента.

Источник: Publika.md

«С целью содействия в преодолении последствий кризисной ситуации, сложившейся в Республике Молдавия из-за мощных снегопадов, согласно статье 10 закона Украины “О гуманитарной помощи” постановляю: оказать гуманитарную помощь Республике Молдавия. Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Молдавия», — говорится в документе.

Размер помощи не указан.

Сильный снегопад прошел в Молдове 20 и 21 апреля. В результате за сутки на севере и юге республики выпала месячная норма осадков, что нанесло серьезный ущерб многим населенным пунктам и сельскохозяйственным культурам, пишет РИА Новости.

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