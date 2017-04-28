Порошенко одобрил выделение Молдавии гумпомощи в размере 10 млн грн

КИЕВ 28 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи на ликвидацию последствий непогоды в Молдавии.

«С целью содействия в преодолении последствий кризисной ситуации, сложившейся в Республике Молдова из-за мощных снегопадов, согласно статье 10 закона Украины “О гуманитарной помощи” постановляю: предоставить гуманитарную помощь Республике Молдова, Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Молдова», — говорится в документе № 118/2017, опубликованном на сайте главы государства.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил предоставление гуманитарной помощи Молдавии на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды.