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28 апреля, источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко одобрил выделение Молдавии гумпомощи в размере 10 млн грн

Кабинет министров Украины на днях одобрил предоставление гуманитарной помощи Молдавии на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ 28 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи на ликвидацию последствий непогоды в Молдавии.

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«С целью содействия в преодолении последствий кризисной ситуации, сложившейся в Республике Молдова из-за мощных снегопадов, согласно статье 10 закона Украины “О гуманитарной помощи” постановляю: предоставить гуманитарную помощь Республике Молдова, Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Молдова», — говорится в документе № 118/2017, опубликованном на сайте главы государства.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил предоставление гуманитарной помощи Молдавии на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды.

Напомним, в период сложных погодных условий в молдавской столице Кишиневе из-за сильных снегопадов и шквального ветра объявили чрезвычайное положение. Также сообщалось, что без электричества в стране были сотни населенных пунктов.

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