Порошенко одобрил выделение Молдавии гумпомощи в размере 10 млн грн
Кабинет министров Украины на днях одобрил предоставление гуманитарной помощи Молдавии на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды.
Кабинет министров Украины на днях одобрил предоставление гуманитарной помощи Молдавии на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды.
КИЕВ 28 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи на ликвидацию последствий непогоды в Молдавии.
«С целью содействия в преодолении последствий кризисной ситуации, сложившейся в Республике Молдова
Ранее Кабинет министров Украины одобрил предоставление гуманитарной помощи Молдавии на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды.
Напомним, в период сложных погодных условий в молдавской столице Кишиневе