Трамп перечислил свои достижения за 100 дней президентства

Я считаю, что первые сто дней моей администрации были одними из самых успешных в истории нашей страны

По его мнению, США находятся на подъеме, и «этот подъем быстрый». Администрация в Вашингтоне, по его словам, «бьется за американских работников».

В США считают «изоляцию РФ в ООН» одной из заслуг Трампа за первые 100 дней

В числе своих достижений Трамп назвал создание новых рабочих мест, «глубокие изменения в Вашингтоне» и отказ от Транстихоокеанского торгового партнерства, который, по его словам не позволит торговать интересами американских работников. Кроме того, он упомянул об назначении судьей Верховного суда консерватора Нила Горсача, а также отметил, что сэкономил более 700 миллионов долларов, добившись от компании Lockheed Martin снижения цены новейших истребителей F-35.

«У нас снова будет конкурентная и великая страна», — пообещал Трамп избирателям.

Ранее лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что президент США Дональд Трамп не выполнил собственные обещания на первые 100 дней работы администрации, поскольку не добился реализации ни одной из своих инициатив. Он также раскритиковал план по снижению налогов, представленный Трампом на этой неделе.