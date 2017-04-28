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28 апреля, источник: РИА Новости

Трамп перечислил свои достижения за 100 дней президентства

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил в еженедельном обращении, что считает крайне успешными первые сто дней работы своей администрации.

Источник: Reuters
Я считаю, что первые сто дней моей администрации были одними из самых успешных в истории нашей страны
Дональд Трамп
Президент США

По его мнению, США находятся на подъеме, и «этот подъем быстрый». Администрация в Вашингтоне, по его словам, «бьется за американских работников».

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В числе своих достижений Трамп назвал создание новых рабочих мест, «глубокие изменения в Вашингтоне» и отказ от Транстихоокеанского торгового партнерства, который, по его словам не позволит торговать интересами американских работников. Кроме того, он упомянул об назначении судьей Верховного суда консерватора Нила Горсача, а также отметил, что сэкономил более 700 миллионов долларов, добившись от компании Lockheed Martin снижения цены новейших истребителей F-35.

«У нас снова будет конкурентная и великая страна», — пообещал Трамп избирателям.

Ранее лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что президент США Дональд Трамп не выполнил собственные обещания на первые 100 дней работы администрации, поскольку не добился реализации ни одной из своих инициатив. Он также раскритиковал план по снижению налогов, представленный Трампом на этой неделе.

Комментарии
5
наталья попова
просто прикалываются,сейчас лопнет от собственной значимости,интересно как кончит..
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Супер Справедливость
В США считают «изоляцию РФ в ООН» одной из заслуг Трампа за первые 100 дней...
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Андрей Гончаров
Ангел, архангел, падший ангел? Да кто его знает?))
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