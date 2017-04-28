Северная Корея запустила баллистическую ракету

Тип запущенной ракеты на момент подготовки этого материала определен не был, специалисты продолжают анализировать поступающую информацию.

Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщает, что пуск закончился неудачей — ракета взорвалась через несколько секунд после старта

Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщает, что пуск закончился неудачей — ракета взорвалась через несколько секунд после старта

США выступили с заявлением по поводу своей стратегии в отношении КНДР

CNN со ссылкой на военные источники сообщает, что КНДР, вероятно, запустила ракету средней дальности, которая пролетела около 40 километров и упала в Японское море.

Пуск ракеты произошел через несколько часов после заявления главы Госдепа США Рекса Тиллирсона о готовности противостоять КНДР с применением военной силы. Выступая на заседнии Совета Безопасности ООН, Тиллерсон призвал все государства оказать давление на Пхеньян, приостановив дипломатические отношения с КНДР или понизив их уровень, и пригрозил без колебаний вводить санкции против иностранных компаний и лиц, поддерживающих реализацию корейской ядерной программы.