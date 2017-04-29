Полиция расплатилась с защитой

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», правоохранительные и судебные органы России наконец полностью погасили задолженность за 2016 год по оплате труда адвокатов по назначению.

Львиная доля долгов приходилась на органы дознания и следствия МВД, которые на конец прошлого года не выплатили защите 700 млн руб.

Однако, поскольку выплаты производились за счет бюджета следующего года, защитники уже к началу лета ожидают новых проблем с оплатой своего труда, тем более что ставки адвокатов по назначению могут увеличиться в несколько раз. В Федеральной палате адвокатов России (ФПА РФ) «Ъ» сообщили, что задолженность перед защитниками, работавшими по назначению в 2016 году, наконец-то была практически полностью погашена. По словам представителей ФПА РФ, сейчас поступают лишь единичные сообщения из региональных палат, с которыми не расплатились в полном объеме. Последние защищают свои интересы в судах, подавая коллективные иски к должникам. Как ранее сообщал «Ъ», критическая ситуация с адвокатами, которые работают по назначению, складывалась все последние годы, но экстренной она стала в прошлом году, когда речь шла уже о забастовках отдельных адвокатских образований, сотрудники которых были доведены до отчаяния отсутствием выплат.

В 2015 году задолженность правоохранительных и судебных органов, приглашавших адвокатов для клиентов, которые не имели возможности сами оплатить труд защитников, составила 210,8 млн руб. В середине 2016 года долги выросли уже до 519,4 млн руб.

При этом большая часть задолженности приходилась на органы дознания и следствия МВД РФ — 406 млн руб. Долг, числившийся за федеральными и мировыми судами, составлял 93,1 млн руб., за Следственным комитетом — 13,1 млн руб., а на остальные правоохранительные органы приходилось всего 7,2 млн руб.

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Совсем тяжелой обстановка стала в конце прошлого года, когда долги МВД достигли астрономической суммы — 700 млн руб. При этом самые крупные невыплаты адвокатам были зарегистрированы ими в Башкирии, Красноярском крае, Нижегородской и Московской областях, а также Санкт-Петербурге. Надо отметить, что в реестре ФПА РФ числятся примерно 78 тыс. адвокатов, из которых около 72 тыс. имеют статус действующих. Причем по меньшей мере для 40 тыс. представление интересов по назначению является основным, а порой и единственным источником дохода. В России сейчас действует единая ставка оплаты труда защитника по назначению, которая составляет 550 руб. в сутки. Она может повышаться в некоторых случаях в зависимости от сложности уголовного дела или работы в удаленных районах, но все равно не превышает 1100 руб. Всего же, по прикидкам специалистов ФПА РФ, ежегодно защитники по назначению получают около 3,8−3,9 млрд руб. Их забастовки и отказ выходить на следственные действия или в суды могли парализовать работу всей правоохранительной системы. МВД достаточно оперативно отреагировало на сложившуюся ситуацию. Было принято решение о погашении долгов за счет изысканных ресурсов 294 млн руб. еще в прошлом году, а остальные деньги были выплачены уже в 2017 году за счет нового бюджета.

Сейчас долгов практически нет, но проблема с оплатой никуда не делась

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На днях прошел VIII Всероссийский съезд адвокатов, одной из основных тем которого как раз и стала оплата адвокатов по назначению. «Сложилась нелогичная ситуация, при которой размер начисления оплаты труда адвоката, участвующего в защите по назначению в досудебной стадии процесса, а также возможность выплаты начисленных ему сумм зависят от волеизъявления должностного лица, которому защитник противостоит в процессуальном споре», — отмечается в решении съезда. При этом указывается, что размер оплаты адвоката по назначению на порядок меньше нормы, сложившейся на рынке, а потому является серьезным препятствием для обеспечения «надлежащего качества защиты». Базовая ставка 550 руб. за день работы не индексируется годами. Кроме того, адвокаты возмущены тем, что прошлогодние долги были погашены за счет бюджета 2017 года. «Получается, что кризис платежей прошлого года фактически запланирован государством на середину текущего года», — сказано в решении съезда. Другой проблемой, по мнению ФПА РФ, является деятельность так называемых карманных адвокатов, которых должностные лица привлекают для следственных действий. Юристы считают, что в таких случаях, когда надлежащая работа по представлению интересов клиентов не ведется, подписываются протоколы о несуществующих следственных действиях, а деньги следователи делят с защитником, необходимо квалифицировать действия их коллег как соучастие в хищении бюджетных средств, а действия самих следователей — как должностное преступление.

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В связи с этим съезд предложил целый ряд мер для исправления ситуации. В первую очередь увеличить базовую ставку оплаты работы адвоката по назначению с 550 руб. до 3 тыс. руб. за день или перейти на почасовую оплату со ставкой от 700 руб. в час. Эту же ставку предлагается индексировать раз в год с привязкой к индексу потребительских цен или к МРОТ. Также защитники просят власти прекратить практику создания задолженности и погашения ее за счет будущих бюджетов и оплачивать все в срок, который, кстати, по закону составляет всего 30 суток, но повсеместно не выдерживается. Отдельно адвокаты просят определить единый орган, который отвечал бы за обеспечение выплат за труд адвокатов по назначению. Кстати, ранее все ведомства имели в своих бюджетах отдельной строкой оплату адвокатов, но с 2013 года, когда возникли хронические задержки с выплатами, эти деньги стали относить к общей массе расходов. В пресс-центре МВД «Ъ» пояснили, что сейчас Минфином «проводится работа по подготовке проекта федерального закона» о внесении изменений в бюджет 2017 года и планового периода 2018−2019 годов.

По окончании этой работы будет принято решение о дальнейшем финансировании расходов на оплату труда адвокатов Сообщение пресс-центра МВД