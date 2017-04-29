Президент Черногории прокомментировал вступление страны в НАТО

В пятницу парламент Черногории на торжественном заседании, прошедшем в исторической столице страны городе Цетине, проголосовал 46 голосами (из 81) за вступление в альянс.

«Сегодняшним историческим решением в Цетине Черногория получает новые многочисленные возможности, но прежде всего условия для своего вечного существования», — заявил Вуянович в эфире национального телеканала RTCG.

Он пояснил, что это особенно важно с учетом того, что в мае 2006 года (с выходом страны из Государственного союза Сербии и Черногории) Черногория обновила свою независимость, а географическое и геополитическое положение его страны имеет особую специфику.