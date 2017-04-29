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05:44 (мск), источник: РИА Новости

Президент Черногории прокомментировал вступление страны в НАТО

БЕЛГРАД, 29 апр — РИА Новости. Черногория со вступлением в НАТО обеспечила себе вечное существование, заявил президент страны Филип Вуянович.

Источник: AP 2017
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Парламент Черногории принял закон о вступлении страны в НАТО

В пятницу парламент Черногории на торжественном заседании, прошедшем в исторической столице страны городе Цетине, проголосовал 46 голосами (из 81) за вступление в альянс.

«Сегодняшним историческим решением в Цетине Черногория получает новые многочисленные возможности, но прежде всего условия для своего вечного существования», — заявил Вуянович в эфире национального телеканала RTCG.

Он пояснил, что это особенно важно с учетом того, что в мае 2006 года (с выходом страны из Государственного союза Сербии и Черногории) Черногория обновила свою независимость, а географическое и геополитическое положение его страны имеет особую специфику.

Если все это учитывать, тогда вы должны согласиться с тем, что через эту систему безопасности Черногория получает гарантию своего существования, и я думаю, что это самый ценный аспект данного решения
Филип Вуянович
Президент Черногории

Против вступления Черногории в альянс выступает ряд оппозиционных партий, объединенных вокруг Демократического фронта, которые бойкотировали заседание парламента и провели в пятницу в Цетине акцию протеста с требованием вынести голосование по членству в НАТО на общенациональный референдум.

Комментарии
2
Андрей Гончаров
Жалко обычных людей. Особенно сербов. Такие люди замечательные....
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Валерий Рюмин
Как есть марионеточного правительство! Народ то против! И всегда был за Россию!
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