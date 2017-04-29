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03:42 (мск), источник: ТАСС

Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава

Этот процесс, согласно существующему порядку, должен занять два года.

Источник: AP 2017

МЕХИКО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэла направила генеральному секретарю Организации американских государств (ОАГ) Луису Альмагро заявление о выходе Боливарианской Республики из состава регионального блока. Об этом в пятницу сообщило Министерство иностранных дел латиноамериканской страны.

В документе Венесуэла уведомляет о решении денонсировать Устав ОАГ, что необходимо для начала процедуры выхода. Согласно существующему порядку, она должна занять два года

«Свободная и независимая Венесуэла никогда не вернется в состав этой организации, которая с момента своего появления стала инструментом для придания законной силы имперским желаниям против суверенных народов», — отмечается в заявлении, подписанном президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Ранее на этой неделе он распорядился немедленно вывести страну из ОАГ.

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Глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес предупреждала, что Венесуэла может пойти на такой шаг, если этот региональный блок проведет заседание руководителей внешнеполитических ведомств по ситуации в латиноамериканской стране без ее согласия. Решение об организации такой встречи было принято 26 апреля.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные манифестации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах.

Согласно подсчетам неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум», за это время были задержаны более 1,5 тыс. человек. Из-за насилия во время массовых акций сторонников и противников Мадуро к настоящему времени погибли порядка 30 человек.

Комментарии
1
Владимир Пацак
Мадуро, у нас Сибирь нуждается в рабочих руках давай к нам свой парламент, пусть узнают где раки зимуют и где нефтедобывающая страна три шкуры дерёт со своих холопов за топливо??
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