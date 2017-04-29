Новым президентом Албании избран социалист Илир Мета

Источник: РИА Новости

Президент Албании избирается парламентом на пятилетний срок и исполняет преимущественно церемониальные функции. Президент был избран в четвертом круге голосования при 87 голосах «за» и двух голосах «против» (из 140). Кандидатура Меты была безальтернативной. Система выборов президента Албании предполагает, что в первых трех кругах голосования кандидату для избрания необходимо набрать три пятых голосов депутатов (84 из 140). В четвертом и пятом раундах голосования президент избирается простым большинством голосов. Всего конституция Албании дает депутатам для выбора главы государства пять попыток. Если они не приносят успеха, парламент распускается, и в стране назначаются новые выборы. Кандидатура нового президента была выдвинута правящей Социалистической партией Албании премьера Эди Рамы — Социалистическое движение за интеграцию Илира Меты является ее младшим партнером по правящей коалиции.

Мета занимает проевропейскую позицию, а премьер Эди Рама охарактеризовал его как «идеальное решение» и как человека, «имеющего доступ везде, разговаривающего со всеми и открыто высказывающего свою позицию»

Новоизбранный президент родился в регионе Скрапар на юге Албании 24 марта 1969 года. Окончил отделение политической экономии Факультета экономики Тиранского университета. В 23 года стал депутатом парламента от Социалистической партии. Исполнял функции главы правительства страны с 1999 до 2002 года, главы МИД — в 2002—2003 годах и в 2009—2010 годах. Спикер парламента с 2013 года. Владеет албанским, английским и итальянским языками. Женат, имеет двух дочерей и сына. Обвинения в коррупции Илир Мета имеет богатую политическую биографию и является одним из самых известных политиков своей страны, который сумел сработаться с непримиримыми политическими оппонентами — бывшим премьером страны Сали Беришей и нынешним главой правительства Эди Рамой. Несколько лет назад Мета обвинялся в коррупции, но был оправдан местным правосудием. Скандал с участием Меты вспыхнул в январе 2011 года. На тот момент он занимал пост вице-премьера и министра экономики.

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