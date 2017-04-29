Дональд Трамп утвердил краткосрочный бюджет

В пятницу президент США Дональд Трамп одобрил решение о краткосрочном бюджете. Таким образом правительство не прекращает работу из-за прекращения финансирования. Такое могло произойти, если бы решение не было принято до полуночи субботы.

Ранее 28 апреля законопроект о краткосрочном бюджете прошел одобрения в обеих палатах конгресса США. До 30 сентября должен быть одобрен долгосрочный проект федерального бюджета.

Ранее стало известно, что в целях экономии бюджета может быть существенно сокращен штат Госдепартамента США. Своих мест могут лишиться более 2000 сотрудников.