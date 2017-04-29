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04:30 (мск), источник: Известия.Ру

Дональд Трамп утвердил краткосрочный бюджет

Федеральное правительство продолжает работать.

Источник: Reuters
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В пятницу президент США Дональд Трамп одобрил решение о краткосрочном бюджете. Таким образом правительство не прекращает работу из-за прекращения финансирования. Такое могло произойти, если бы решение не было принято до полуночи субботы.

Ранее 28 апреля законопроект о краткосрочном бюджете прошел одобрения в обеих палатах конгресса США. До 30 сентября должен быть одобрен долгосрочный проект федерального бюджета.

Ранее стало известно, что в целях экономии бюджета может быть существенно сокращен штат Госдепартамента США. Своих мест могут лишиться более 2000 сотрудников.

Комментарии
1
Валерий Олюнин
со своим бы бюджетом разобраться.
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