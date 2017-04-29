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04:57 (мск), источник: РИА Новости

В Мексике одобрили использование марихуаны в медицинских целях

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Палата депутатов мексиканского парламента одобрила использование марихуаны в медицинских целях.

Источник: Reuters

«Мы получили 301 голос «за», двое воздержались и 88 голосов «против», — сказал представитель парламента после получения результатов голосования на заседании, видеозапись которого размещена на официальном канале Конгресса на YouTube.

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«Одобрен… проект декрета об изменениях и дополнениях в Закон о здравоохранении», — объявила депутат Конгресса решение по итогам голосования.

Ранее сообщалось, что сенат Мексики одобрил во вторник большинством голосов легализацию использования марихуаны в медицинских целях.

Дебаты по этой теме шли более года с момента, когда верховый суд разрешил четырем просившим об этом гражданам использовать марихуану для рекреационных целей. Позднее официальный представитель мексиканского правительства Эдуардо Санчес пояснил, что данное решение касается только этих людей и не означает легализации марихуаны в целом.

Президент Энрике Пенья Ньето сначала заявлял о своем отрицательном отношении к возможной легализации марихуаны, однако затем высказался за возможность легализации марихуаны в медицинских целях. Он отдал распоряжение МВД через его подразделение, занимающееся правами человека, провести широкую специализированную дискуссию относительно возможности легализации каннабиса. К диалогу были привлечены социологи, медики, академики, а также специалисты по теме марихуаны.

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