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08:48 (мск), источник: РИА Новости

КНДР третий раз за месяц попыталась запустить ракету

Северная Корея провела очередные ракетные испытания спустя лишь несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН по ситуации вокруг действий Пхеньяна.

Источник: РИА Новости
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Северная Корея запустила баллистическую ракету

ТОКИО, 29 апр — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Военные КНДР осуществили утром в субботу пуск баллистической ракеты, который, по данным США, Южной Кореи и Японии, завершился неудачей.

Очередные ракетные испытания КНДР состоялись спустя лишь несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, в ходе которого США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.

Третий пуск за месяц и третья неудача

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По данным южнокорейских военных, пуск баллистической ракеты был произведен около 05.30 по местному времени в субботу (23.30 пятницы мск) в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо.

Первое время данные о дальности и времени полета расходились, однако позже японские и американские специалисты сошлись во мнении о том, что баллистическая ракета упала на северокорейской территории в пределах 50 километров от места пуска.

Тип ракеты точно пока не определен. Южнокорейские специалисты не исключают, что военные КНДР могли предпринять попытку испытать Scud ER, то есть ракету с увеличенной дальностью полета. Американские военные, по данным местных СМИ, полагают, что это могла быть ракета среднего радиуса действия KN-17.

Последний пуск баллистической ракеты стал третьим по счету в апреле, но, как и все предыдущие испытания, завершился неудачей

Военные эксперты в Японии и Южной Кореи не исключают, что северокорейские разработчики терпят неудачу при тестировании именно твердотопливных ракет.

Ожидаемая реакция

Реакция США, Южной Кореи и Японии была предсказуемой.

Спустя уже примерно час после первых сообщений и пуске ракеты КНДР перед журналистами выступил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, который называл действия Пхеньяна «явным нарушением резолюций СБ ООН»

Представитель МИД Южной Кореи заявил, что КНДР «играет с огнем», отказываясь от денуклеаризации, и в очередной раз предупредил Пхеньян о том, что северокорейская сторона заплатит «соответствующую цену», если не перестанет игнорировать предупреждения со стороны международного сообщества и не прекратит провокационные действия.

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Президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что пуск ракеты КНДР был проявлением неуважения по отношению к Китаю. Кроме этого, как сообщали американские СМИ, Вашингтон может начать форсировать ужесточение санкций по отношению к Пхеньяну.

Почему сейчас

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. Ряд международных экспертов высказывают мнение, что последние ракетные пуски КНДР стали ответной реакцией на заседание СБ ООН накануне.

В свою очередь, японский телеканал NHK со ссылкой на источники в дипломатических кругах, распространил предположение о том, что пуск баллистической ракеты КНДР мог быть приурочен к первым 100 дням президентства Дональда Трампа.

Комментарии
5
А Б
Неудавшаяся попытка КНДР произвести очередной запуск сразу после окончания специального заседания СБ ООН по ситуации вокруг действий Пхеньяна, говорит о запредельной наглости неадекватного руководства страны, игнорирующей мнение ООН и стран мирового сообщества. По данным информационных источников, ракета упала на территории страны сразу после пуска. Это говорит о несовершенстве ракетной техники КНДР. А теерь представим себе, что может произойти, если если это будет боевой пуск ракеты с ядерным боезарядом, если она упадёт на территории окружающих КНДР стран, да пусть даже и на её собственной территории. Не говоря уже о том, что в таком случае неизбежно произойдёт радиоактивное заражение значительных территорий в регионе, подобное может быть воспринято как вооружённая провокация, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Именно поэтому мировой сообщество во главе с ООН просто обязано обуздать неадекватное руководство КНДР всеми доступными и возможными законными средствами.
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Мистер
С ними еще в 90-е пытались говорить, даже гуманитарную помощь выделяла США, когда у них был голод, но потом поеяли, что бесполезно, все равно продолжают разрабатывать ядерное оружие, и перешли на санкции
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Александр д
это тебе америкосы сказали
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