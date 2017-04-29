КНДР третий раз за месяц попыталась запустить ракету

Источник: РИА Новости

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ТОКИО, 29 апр — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Военные КНДР осуществили утром в субботу пуск баллистической ракеты, который, по данным США, Южной Кореи и Японии, завершился неудачей. Очередные ракетные испытания КНДР состоялись спустя лишь несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, в ходе которого США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий. Третий пуск за месяц и третья неудача

По данным южнокорейских военных, пуск баллистической ракеты был произведен около 05.30 по местному времени в субботу (23.30 пятницы мск) в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Первое время данные о дальности и времени полета расходились, однако позже японские и американские специалисты сошлись во мнении о том, что баллистическая ракета упала на северокорейской территории в пределах 50 километров от места пуска. Тип ракеты точно пока не определен. Южнокорейские специалисты не исключают, что военные КНДР могли предпринять попытку испытать Scud ER, то есть ракету с увеличенной дальностью полета. Американские военные, по данным местных СМИ, полагают, что это могла быть ракета среднего радиуса действия KN-17.

Последний пуск баллистической ракеты стал третьим по счету в апреле, но, как и все предыдущие испытания, завершился неудачей

Военные эксперты в Японии и Южной Кореи не исключают, что северокорейские разработчики терпят неудачу при тестировании именно твердотопливных ракет. Ожидаемая реакция Реакция США, Южной Кореи и Японии была предсказуемой.

Спустя уже примерно час после первых сообщений и пуске ракеты КНДР перед журналистами выступил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, который называл действия Пхеньяна «явным нарушением резолюций СБ ООН»

Представитель МИД Южной Кореи заявил, что КНДР «играет с огнем», отказываясь от денуклеаризации, и в очередной раз предупредил Пхеньян о том, что северокорейская сторона заплатит «соответствующую цену», если не перестанет игнорировать предупреждения со стороны международного сообщества и не прекратит провокационные действия.

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