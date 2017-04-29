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11:26 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: Первомай символизирует сплоченность созидательных сил общества

Глава государства подчеркнул, что эффективность и подъем экономики во многом определяют усилия тружеников в заводских и фабричных цехах, в шахтах и на строительных площадках, на полях и фермах.

Источник: РИА "Новости"

29 апреля, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

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«Первомай символизирует сплоченность созидательных сил общества, устремленность к миру и социальной справедливости, — говорится в поздравлении. — По доброй традиции мы отмечаем его в атмосфере глубокого уважения к людям труда, которые своими делами укрепляют благополучие и независимость белорусского государства. Сегодня от инициативности и старательности каждого зависит его успешное развитие».

Глава государства подчеркнул, что эффективность и подъем экономики во многом определяют усилия тружеников в заводских и фабричных цехах, в шахтах и на строительных площадках, на полях и фермах. Именно они вносят достойный вклад в общую копилку национальных богатств, их трудолюбие и добросовестность являются надежным фундаментом настоящего и будущего нашей страны.

Александр Лукашенко верит, что общими усилиями мы сделаем родную Беларусь процветающей. Президент пожелал всем крепкого здоровья, счастья и весеннего настроения.

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