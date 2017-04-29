Лукашенко: Первомай символизирует сплоченность созидательных сил общества

«Первомай символизирует сплоченность созидательных сил общества, устремленность к миру и социальной справедливости, — говорится в поздравлении. — По доброй традиции мы отмечаем его в атмосфере глубокого уважения к людям труда, которые своими делами укрепляют благополучие и независимость белорусского государства. Сегодня от инициативности и старательности каждого зависит его успешное развитие».

Глава государства подчеркнул, что эффективность и подъем экономики во многом определяют усилия тружеников в заводских и фабричных цехах, в шахтах и на строительных площадках, на полях и фермах. Именно они вносят достойный вклад в общую копилку национальных богатств, их трудолюбие и добросовестность являются надежным фундаментом настоящего и будущего нашей страны.

Александр Лукашенко верит, что общими усилиями мы сделаем родную Беларусь процветающей. Президент пожелал всем крепкого здоровья, счастья и весеннего настроения.