Модульные клубы появятся в приморских селах — Владимир Миклушевский
Развитие культурной жизни села — основное направление в работе департамента культуры Приморья, отметил глава региона.
Развитие культурной жизни села — основное направление в работе департамента культуры Приморья, отметил глава региона.
Владивосток, 29 апреля, PrimaMedia.
Поддержка и развитие культурной жизни села и малых городов — приоритетная задача, стоящая перед департаментом культуры Приморья. За последнее время в селах края прошла большая модернизация— дома культуры оснастили необходимым световым и звуковым оборудованием, появились муниципальные библиотеки и транспорт для гастрольной деятельности. В этом году в крае стартует новый проект — строительство модульных сельских клубов. Об этом в ходе отчета о деятельности администрации Приморского края в 2016 году сообщил губернатор Приморья Владимир Миклушевский в пятницу, 28 апреля, сообщает корр. ИА PrimaMedia.
По мнению главы региона, строительство модульных сельских клубов позволит значительно сэкономить время и средства.
«Культура для наших граждан является не просто словом. Это состояние души, это духовная скрепа, которая связывает поколения. Безусловно, мы должны это поддерживать. И в этом году начнем новый проект — строительство модульных сельских клубов, такая задача стоит перед департаментом культуры», — отметил губернатор.
Глава региона также отметил, что не менее важная задача — привести в порядок существующие сельские дома культуры. За три года 172 сельских дома культуры оснащены звуковым и световым оборудованием. В течение двух лет 156 муниципальных библиотек Приморья были оснащены компьютерное оборудование, а также подборки краеведческой и детской литературы. 22 муниципалитета уже получили автобусы для гастрольной деятельности. В этом году собственный транспорт получат оставшиеся 12 муниципалитетов.
Для предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе
Губернатор также отметил, что в этом году в крае прошел первый набор в филиал Вагановского училища, Приморский театр оперы и балета стал Приморской сценой Мариинского театра, а в скором времени во Владивостоке откроется филиал Эрмитажа.
Депутат ЗС ПК, художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени М. Горького Ефим Звеняцкий уверен, что культурная политика в крае — на верном пути.
— Грандиозная деятельность! Я думаю, что в этом году она особенно проявлена! Необходимо, чтобы культура, наши театры шли из центра в край, в районы. Мы везем туда лучшие спектакли, мы везем туда артистов. Кстати, малая авиация очень сильно поможет, чтобы нам было легче добраться в Дальнегорск, Арсеньев. Выделены деньги на гастроли. И театры связаны опять с селом, с дальневосточным регионом, с ДФО, — прокомментировал Ефим Звеняцкий.