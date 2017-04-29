Модульные клубы появятся в приморских селах — Владимир Миклушевский

Владивосток, 29 апреля, PrimaMedia.

Поддержка и развитие культурной жизни села и малых городов — приоритетная задача, стоящая перед департаментом культуры Приморья. За последнее время в селах края прошла большая модернизация— дома культуры оснастили необходимым световым и звуковым оборудованием, появились муниципальные библиотеки и транспорт для гастрольной деятельности. В этом году в крае стартует новый проект — строительство модульных сельских клубов. Об этом в ходе отчета о деятельности администрации Приморского края в 2016 году сообщил губернатор Приморья Владимир Миклушевский в пятницу, 28 апреля, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

По мнению главы региона, строительство модульных сельских клубов позволит значительно сэкономить время и средства.

«Культура для наших граждан является не просто словом. Это состояние души, это духовная скрепа, которая связывает поколения. Безусловно, мы должны это поддерживать. И в этом году начнем новый проект — строительство модульных сельских клубов, такая задача стоит перед департаментом культуры», — отметил губернатор.

Глава региона также отметил, что не менее важная задача — привести в порядок существующие сельские дома культуры. За три года 172 сельских дома культуры оснащены звуковым и световым оборудованием. В течение двух лет 156 муниципальных библиотек Приморья были оснащены компьютерное оборудование, а также подборки краеведческой и детской литературы. 22 муниципалитета уже получили автобусы для гастрольной деятельности. В этом году собственный транспорт получат оставшиеся 12 муниципалитетов.

Для предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд в бюджете Приморского края в 2016 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме более 52 млн рублей. Из них 31 млн рублей — на ремонт объектов культуры, 20,5 млн — на строительство объектов культуры и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд. Финансирование это работы идет в рамках краевой государственной программы «Развитие культуры Приморского края на 2013 — 2017 годы».

Губернатор также отметил, что в этом году в крае прошел первый набор в филиал Вагановского училища, Приморский театр оперы и балета стал Приморской сценой Мариинского театра, а в скором времени во Владивостоке откроется филиал Эрмитажа.

Депутат ЗС ПК, художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени М. Горького Ефим Звеняцкий уверен, что культурная политика в крае — на верном пути.

— Грандиозная деятельность! Я думаю, что в этом году она особенно проявлена! Необходимо, чтобы культура, наши театры шли из центра в край, в районы. Мы везем туда лучшие спектакли, мы везем туда артистов. Кстати, малая авиация очень сильно поможет, чтобы нам было легче добраться в Дальнегорск, Арсеньев. Выделены деньги на гастроли. И театры связаны опять с селом, с дальневосточным регионом, с ДФО, — прокомментировал Ефим Звеняцкий.