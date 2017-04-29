На общерегиональном субботнике хабаровские журналисты и Вячеслав Шпорт высадили деревья

29 апреля в Хабаровском крае провели общерегиональный субботник. К нему присоединились сотрудники коммерческих организаций, госслужащие, студенты и активисты, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В преддверии Дня Победы жители региона благоустроили воинские захоронения, обелиски и мемориалы. Волонтеры также провели санитарную очистку памятных мест.

Активно наводили порядок и местные журналисты. На традиционный медиасубботник вышло свыше 40 представителей СМИ. Они убрали территорию около универсального спортивного комплекса стадиона имени Ленина.

Участие в экологической акции также принял губернатор региона Вячеслав Шпорт. Он высадил деревья вместе с журналистами. Всего на набережной города появилось 20 новых саженцев дальневосточного кедра. Вячеслав Шпорт предложил назвать место проведения медиассуботника «аллеей журналистов».

«Сегодня мы сделали хорошее дело. Высадив новые деревья, мы тем самым внесли свой посильный вклад в защиту окружающей среды на территории Хабаровского края. Каждый участник такой акции помогает сберечь нашу уникальную природу. А в Год экологии это становится особенно актуально», — отметил Вячеслав Шпорт.