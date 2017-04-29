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17:35 (мск), источник: NewsKo

Глава Прикамья встретился с профсоюзными активистами

Глава региона Максим Решетников провёл рабочую встречу с профсоюзным активом Пермского края.

В мероприятии также приняли участие члены краевого правительства и руководство администрации губернатора.

Открывая мероприятие, глава Прикамья отметил важность взаимодействия краевой власти и профсоюзов: «Мы должны работать “в одной связке”, выступая на защите законных прав и интересов жителей региона. Именно профсоюзные организации всегда были, есть и будут инструментом обратной связи для работников различных сфер. Только в условиях эффективного диалога можно добиваться устойчивого экономического роста, социальной стабильности в регионе и согласия в обществе».

Глава региона и активисты обсудили несколько актуальных тем, среди которых решение проблем в сфере здравоохранения, взаимодействие с ТОСами и организация санаторно-курортного лечения.

Отметим, в Пермском крае сложилась практика эффективного сотрудничества органов власти, работодателей и профсоюзов. Подтверждением тому является деятельность трёхсторонних комиссий, многие решения которых становятся основанием для принятия управленческих решений в органах исполнительной власти.

С 1 января 2017 года в Пермском крае действует трёхстороннее соглашение между правительством, работодателям и крайсовпрофом о минимальной заработной плате на 2017−2019 годы, в рамках которого устанавливается размер минимальной заработной платы на уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения Прикамья. Иными словами, благодаря данному соглашению минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Пермском крае привязан к региональному прожиточному минимуму и не может быть ниже его. Это позволяет сохранить все социальные гарантии для населения.

Кроме того, в регионе реализуется соглашение о развитии социально-трудовых отношений в Пермском крае на 2017−2019 годы. Отметим, ровно 25 лет назад профсоюзы совместно с органами власти и работодателями начали готовить первое трёхстороннее соглашение о развитии социально-трудовых отношений в Пермском крае.

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