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10:52 (мск), источник: РИА Новости

МИД прокомментировал публикацию The Sun о «расизме в России»

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. МИД России раскритиковал газету The Sun за то, что издание опубликовало статью о беспорядках на матче между командами из Киева и Донецка под заголовком «Расизм России».

Источник: РИА Новости

Комментарии МИД опубликованы на сайте ведомства в разделе, отслеживающем недостоверную информацию о России в СМИ.

«Удивлены непрофессионализмом популярного британского таблоида The Sun, опубликовавшего в онлайн-разделе “Football” видео “Расизм в России” о бесчинствах украинских болельщиков в Киеве», — говорится в сообщении ведомства.

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В МИД отметили, что после реакции пользователей соцсетей The Sun внесло правки в статью, однако вопросы по поводу причин этой «географической ошибки» остаются.

С точки зрения ведомства, прогнозы о том, что западные СМИ попытаются навредить репутации России в преддверии проведения Кубка конфедераций в этом году и Чемпионата мира по футболу в следующем, сбываются.

Британские таблоиды и раньше публиковали подобные фейки на футбольную тему. Так, газета The Mirror в марте выдала кулачные бои на Масленицу за подготовку фанатов к Чемпионату мира, на котором те якобы пообещали устраивать драки с болельщиками из других стран.

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