Меркель заявила о хороших рабочих отношениях с Трампом
Однако, по словам канцлера ФРГ, это не исключает наличия разных точек зрения.
Однако, по словам канцлера ФРГ, это не исключает наличия разных точек зрения.
БЕРЛИН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель высоко оценивает рабочие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Однако это, по ее словам, не исключает различий во взглядах.
«У меня с президентом Трампом хорошие рабочие отношения, которые определенно не исключают наличия разных точек зрения», — сказала канцлер в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
В ходе двусторонних контактов лидеры двух стран, по словам Меркель, пытаются выработать общий подход к решению конфликтов на Украине, в Сирии или Йемене, к борьбе с терроризмом. «Если мы хотим решить эти проблемы и помочь людям, то нам нужно активное участие США», — признала канцлер.
Кроме того, Меркель в очередной раз отметила, что переговоры по Соглашению о зоне свободной торговли TTIP, которые зашли в тупик, возможно, будут возобновлены. «Я не исключаю, что переговоры по торговому соглашению с США