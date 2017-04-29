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11:29 (мск), источник: ТАСС

Меркель заявила о хороших рабочих отношениях с Трампом

Однако, по словам канцлера ФРГ, это не исключает наличия разных точек зрения.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель высоко оценивает рабочие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Однако это, по ее словам, не исключает различий во взглядах.

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«У меня с президентом Трампом хорошие рабочие отношения, которые определенно не исключают наличия разных точек зрения», — сказала канцлер в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

В ходе двусторонних контактов лидеры двух стран, по словам Меркель, пытаются выработать общий подход к решению конфликтов на Украине, в Сирии или Йемене, к борьбе с терроризмом. «Если мы хотим решить эти проблемы и помочь людям, то нам нужно активное участие США», — признала канцлер.

Кроме того, Меркель в очередной раз отметила, что переговоры по Соглашению о зоне свободной торговли TTIP, которые зашли в тупик, возможно, будут возобновлены. «Я не исключаю, что переговоры по торговому соглашению с США когда-нибудь возобновятся», — сказала глава кабмина ФРГ, которая на протяжении последних лет активно выступает за подписание TTIP.

Комментарии
2
Андрей Гончаров
Ну хоть не интимные
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Сергей Сергеев
Трамп и к этой плутовке ключ подобрал.
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