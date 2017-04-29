Меркель заявила о хороших рабочих отношениях с Трампом

БЕРЛИН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель высоко оценивает рабочие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Однако это, по ее словам, не исключает различий во взглядах.

«У меня с президентом Трампом хорошие рабочие отношения, которые определенно не исключают наличия разных точек зрения», — сказала канцлер в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

В ходе двусторонних контактов лидеры двух стран, по словам Меркель, пытаются выработать общий подход к решению конфликтов на Украине, в Сирии или Йемене, к борьбе с терроризмом. «Если мы хотим решить эти проблемы и помочь людям, то нам нужно активное участие США», — признала канцлер.