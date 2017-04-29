Военные отбили нападение на штаб в Хабаровске
Подразделения противодействия терроризму Восточного военного округа были подняты по тревоге в Хабаровске. Об этом ИА «Дейта» сообщили в
Подразделения противодействия терроризму Восточного военного округа были подняты по тревоге в Хабаровске. Об этом ИА «Дейта» сообщили в
Сигнал о попытке условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) прорваться на территорию штаба округа поступил от дежурной смены.
Подразделения антитеррора при поддержке группы усиления на бронеавтомобилях блокировали условных террористов в помещении
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, роль условных террористов играли военнослужащие подразделений специального назначения, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.
Также в ходе проверки были отработаны вопросы эвакуации условно раненого военнослужащего и проведения химической разведки местности на наличие отравляющих веществ.
Улугбек Тимуридов.