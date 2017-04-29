Военные отбили нападение на штаб в Хабаровске

Сигнал о попытке условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) прорваться на территорию штаба округа поступил от дежурной смены.

Подразделения антитеррора при поддержке группы усиления на бронеавтомобилях блокировали условных террористов в помещении контрольно-пропускного пункта. Установив дымовую завесу с целью дезориентирования снайпера нападавших, военнослужащие нейтрализовали условных боевиков, не позволив им покинуть помещение.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, роль условных террористов играли военнослужащие подразделений специального назначения, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

Также в ходе проверки были отработаны вопросы эвакуации условно раненого военнослужащего и проведения химической разведки местности на наличие отравляющих веществ.

Улугбек Тимуридов.