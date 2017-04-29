Вице-спикер Лилиана Палихович покинула парламент

«Я выхожу из парламента, сдаю мандат. Сожалею, что ЛДПМ за два года, с 2014, не смогла выполнить взятые на себя обязательства», сказала депутат ЛДПМ Лилиана Палихович.

Спикер Андриан Канду сообщил, что не знал намерении Лилианы Палихович.

«Я не ожидал такого от моей коллеги, зампредседателя парламента Лилианы Палихович. В европейских парламентах существует традиция одну должность вице-спикера предоставлять партиям парламентской оппозиции. И я учту это, когда начну консультации со всеми парламентскими фракциями», отметил председатель парламента Андриан Канду.