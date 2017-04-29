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13:14 (мск), источник: Publika.md

Вице-спикер Лилиана Палихович покинула парламент

Вице-председатель парламента Лилиана Палихович сдала мандат депутата. Свое решение она озвучила накануне, поблагодарив коллег по партии за совместную работу.

Источник: Publika.md

«Я выхожу из парламента, сдаю мандат. Сожалею, что ЛДПМ за два года, с 2014, не смогла выполнить взятые на себя обязательства», сказала депутат ЛДПМ Лилиана Палихович.

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Спикер Андриан Канду сообщил, что не знал намерении Лилианы Палихович.

«Я не ожидал такого от моей коллеги, зампредседателя парламента Лилианы Палихович. В европейских парламентах существует традиция одну должность вице-спикера предоставлять партиям парламентской оппозиции. И я учту это, когда начну консультации со всеми парламентскими фракциями», отметил председатель парламента Андриан Канду.

На этом же заседании парламента депутат ЛДПМ Юрий Киореску объявил, что уходит к демократам. Юрий Киореску попал в парламент после того, как мандат сложил либерал-демократ Виктор Рошка. Он был депутатом и в прошлом созыве.

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