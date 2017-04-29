Вице-спикер Лилиана Палихович покинула парламент

«Я выхожу из парламента, сдаю мандат. Сожалею, что ЛДПМ за два года, с 2014, не смогла выполнить взятые на себя обязательства», сказала депутат ЛДПМ Лилиана Палихович.
Спикер Андриан Канду сообщил, что не знал намерении Лилианы Палихович.
«Я не ожидал такого от моей коллеги, зампредседателя парламента Лилианы Палихович. В европейских парламентах существует традиция одну должность
На этом же заседании парламента депутат ЛДПМ Юрий Киореску объявил, что уходит к демократам. Юрий Киореску попал в парламент после того, как мандат сложил