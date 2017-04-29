Депутат Госдумы Наталья Назарова и министр спорта Нижегородской области заложили «капсулу времени» в основание ФОКа в Выксе

Согласно информации, гостями торжественной церемонии стали представители власти, спорта, сами жители, для которых начало строительства стало долгожданным событием.

«Детская команды Выксы по хоккею уже является неоднократным победителем чемпионатов разного уровня. Скоро и у них, и у остальных жителей появится возможность заниматься физкультурой и спортом в комфортабельных условиях «Баташев-Арены», — говорится в сообщении.

В послании потомкам, в частности, говорится: «Это реальный шаг в осуществлении давней мечты всех выксунцев — строительство одного из важнейших объектов, базы для спортивных школ, площадки для семейного отдыха, арены для спортивных сражений. Осуществление проекта стало возможным во многом благодаря поддержке партии “Единая Россия”, Фонда развития моногородов, депутата Государственной Думы Натальи Назаровой, губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Надеемся, что вы по достоинству оцените наш вклад в это благородное и полезное дело спортивной Выксы».