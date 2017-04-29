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16:06 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Депутат Госдумы Наталья Назарова и министр спорта Нижегородской области заложили «капсулу времени» в основание ФОКа в Выксе

Депутат Госдумы РФ Наталья Назарова и министр спорта Нижегородской области Сергей Панов заложили «капсулу времени» для потомков в основание будущего ФОКа в Выксе. Об этом сообщает пресс-секретарь депутата 29 апреля 2017 года.

Согласно информации, гостями торжественной церемонии стали представители власти, спорта, сами жители, для которых начало строительства стало долгожданным событием.

«Детская команды Выксы по хоккею уже является неоднократным победителем чемпионатов разного уровня. Скоро и у них, и у остальных жителей появится возможность заниматься физкультурой и спортом в комфортабельных условиях «Баташев-Арены», — говорится в сообщении.

В послании потомкам, в частности, говорится: «Это реальный шаг в осуществлении давней мечты всех выксунцев — строительство одного из важнейших объектов, базы для спортивных школ, площадки для семейного отдыха, арены для спортивных сражений. Осуществление проекта стало возможным во многом благодаря поддержке партии “Единая Россия”, Фонда развития моногородов, депутата Государственной Думы Натальи Назаровой, губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Надеемся, что вы по достоинству оцените наш вклад в это благородное и полезное дело спортивной Выксы».

Наталья Назарова, комментируя это событие, сказала: «Такие физкультурно-оздоровительные комплексы являются важными объектами, так как становятся центром притяжения для жителей. Это бесценное новаторство Нижегородской области. Хотелось бы, чтобы и другие регионы брали с нас в этом пример».

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