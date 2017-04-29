Лавров: для борьбы с терроризмом в Сирии надо объединить усилия с коалицией

«Прекращение огня между правительственными войсками и вооруженной оппозицией имеет также важнейшее значение, для того чтобы более эффективно противостоять террористическим угрозам на территории Сирии», — сказал Лавров на переговорах с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади.

«Считаем, что для решения этой задачи важно объединить усилия всех тех, кто борется с терроризмом в Сирии, я имею в виду и Воздушно-космические силы РФ, и коалицию, которую возглавляют американцы», — добавил российский министр.

По его словам, король Иордании Абдалла Второй не раз говорил о том, «что принципиальное значение для эффективности действия мирового сообщества по сирийскому урегулированию является взаимодействие между РФ и США».

«Смею вас заверить, что мы к этому полностью готовы. Рассчитываем, что такой же подход будет проявлен и Вашингтоном», — отметил Лавров.