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13:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

Минниханов: «Если бы не было таких людей, конечно, мы не смогли бы быть успешными»

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). В Казанском Кремле Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды РТ и РФ выдающимся деятелям науки, культуры, производства и промышленности.

«Добрый день, дорогие коллеги. Особо хотел бы поприветствовать наших участников войны, ветеранов производства и передовиков, которые вносят огромный вклад в развитие нашей республики. Где бы кто не находился всегда стараются быть полезными нашей республике», — поприветствовал участников мероприятия Рустам Минниханов.

Президент республики отметил, что динамика развития Татарстана сегодня «ярко выражена» и несмотря на то, что прошлый год был непростым, ВРП показал рост и продолжает расти в I квартале 2017 года.

Получивший почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» за заслуги в области строительства объектов нефтеперерабатывающей промышленности заместитель гендиректора по капитальному строительству АО «ТАИФ-НК» Ильдус Сафин сообщил о скором завершении строительства нового комплекса нефтепереработки в Нижнекамске. «Огромное спасибо Правительству Российской Федерации и Правительств Татарстана за столь высокую оценку моего труда. Особенно важно для нас и для нашего коллектива, что данную награду я получаю в момент, когда завершается строительство комплекса глубокой переработки тяжелых остатков, этого инновационного проекта, который позволит Татарстану выйти на новый качественный уровень по переработке нефтяного сырья», — сказал он.

«На Танеко у нас мазут ноль, здесь глубина (переработки — прим. ред. Т-и) будет 98−99 процентов. По объему светлых (нефтепродуктов — прим. ред. Т-и) это второй завод. Поэтому мы вас поздравляем», — добавил Рустам Минниханов.

За многолетний плодотворный труд и особый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» был награжден участник Великой Отечественной Войны Васыл Фатыхович Хузахметов. Зал Пушечного двора Казанского кремля приветствовал ветерана стоя и непрекращающимися аплодисментами. Выступая перед аудиторией, он сказал, что всю свою жизнь отдал служению родине и всегда гордился малейшими успехами Татарстана. Васыл Хузахметов отметил, что был горд тем, что днем ранее первый Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев был награжден Золотой Звездой Героя Труда России.

Перед общим фотографированием Рустам Минниханов еще раз поблагодарил награжденных за проделанную работу и достижение результатов, в очередной раз отметив, что главное — это люди.

«Я хотел бы отметить, что преддверие праздника здесь собрались и наши участники войны, и ветераны, которые сегодня рядом с нами, все отрасли нашей экономики и социально культурной сферы. Очень важно, что процветание республики — это, конечно же, люди. У нас есть нефть, земля, вода, но если бы не было таких людей, патриотов своей земли, своей республики, конечно, мы не смогли бы быть успешными», — подытожил он.

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