В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина и Порошенко

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ежедневно проводит много рабочих мероприятий и контактов, в том числе с иностранными лидерами, однако не обо всех из них издаются сообщения пресс-службы.

Так пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС сообщения издания «Коммерсантъ» о телефонных разговорах Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

«Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств», — сообщил Песков. «Далеко не все из них становятся темой для соответствующих сообщений пресс-служб, равно как и в целом мероприятия рабочего графика президента, включающего гораздо большее количество встреч, совещаний, контактов», — пояснил он. «Далеко не о всех мы сообщаем в эфир или на информационные агентства», — добавил пресс-секретарь.