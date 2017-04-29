В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина и Порошенко

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ежедневно проводит много рабочих мероприятий и контактов, в том числе с иностранными лидерами, однако не обо всех из них издаются сообщения
Так
«Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств», — сообщил Песков. «Далеко не все из них становятся темой для соответствующих сообщений
Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что президенты России и Украины продолжают общаться по телефону, хотя официальных сообщений об этих переговорах их