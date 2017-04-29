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13:03 (мск), источник: ТАСС

В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что глава государства ежедневно проводит много рабочих мероприятий и контактов, но не обо всех из них издаются сообщения пресс-службы

Источник: AP 2017

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ежедневно проводит много рабочих мероприятий и контактов, в том числе с иностранными лидерами, однако не обо всех из них издаются сообщения пресс-службы.

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Так пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС сообщения издания «Коммерсантъ» о телефонных разговорах Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

«Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств», — сообщил Песков. «Далеко не все из них становятся темой для соответствующих сообщений пресс-служб, равно как и в целом мероприятия рабочего графика президента, включающего гораздо большее количество встреч, совещаний, контактов», — пояснил он. «Далеко не о всех мы сообщаем в эфир или на информационные агентства», — добавил пресс-секретарь.

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что президенты России и Украины продолжают общаться по телефону, хотя официальных сообщений об этих переговорах их пресс-службы не публикуют.

Комментарии
6
Андрей Гончаров
Была статья, что много шутят. Анекдоты травят
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daf
народ хочет знать все разговоры
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анатолий шалденков
А о чем можно с Порошенко говорить?!
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