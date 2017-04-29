Гимпу меняет позицию после ареста Киринчука
Лидер Либеральной партии Михай Гимпу начал свое собственное расследование, чтобы выяснить, кто и почему стоит за арестами в партии на этой неделе. Политик заявил об этом в телепередаче «În Profunzime».
Лидер Либеральной партии Михай Гимпу начал свое собственное расследование, чтобы выяснить, кто и почему стоит за арестами в партии на этой неделе. Политик заявил об этом в телепередаче «În Profunzime».
«Я сам проведу расследование, так как хочу понять причину, кто тот человек или люди, решившие после прошедшего стихийного бедствия, что должна произойти еще одно беда — проведя за два дня аресты в примэрии и Министерстве транспорта. Я хочу найти ответ для себя и граждан», — подчеркнул Гимпу.
«С тех пор как мы пришли к власти произошли некоторые вещи. Я знаю, что недовольных людей больше. Я хочу выяснить, кто взял в руки нож и нанес удар министру (Юрий Киринчук)», — добавил председатель ЛП.
Михай Гимпу сказал также, что в результате обыска правоохранители ничего не нашли дома и в кабинете министра транспорта Юрия Киринчука.
Во время сегодняшнего брифинга Михай Гимпу сказал, что не намерен