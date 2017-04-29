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13:40 (мск), источник: Noi.md

Гимпу меняет позицию после ареста Киринчука

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу начал свое собственное расследование, чтобы выяснить, кто и почему стоит за арестами в партии на этой неделе. Политик заявил об этом в телепередаче «În Profunzime».

Источник: Noi.md

«Я сам проведу расследование, так как хочу понять причину, кто тот человек или люди, решившие после прошедшего стихийного бедствия, что должна произойти еще одно беда — проведя за два дня аресты в примэрии и Министерстве транспорта. Я хочу найти ответ для себя и граждан», — подчеркнул Гимпу.

«С тех пор как мы пришли к власти произошли некоторые вещи. Я знаю, что недовольных людей больше. Я хочу выяснить, кто взял в руки нож и нанес удар министру (Юрий Киринчук)», — добавил председатель ЛП.

Михай Гимпу сказал также, что в результате обыска правоохранители ничего не нашли дома и в кабинете министра транспорта Юрия Киринчука.

Во время сегодняшнего брифинга Михай Гимпу сказал, что не намерен кого-либо защищать или обвинять, и отметил, что опубликованная в СМИ информация НЦБК и данные из решения об аресте Юрия Киринчука не соответствуют действительности.

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