Гимпу меняет позицию после ареста Киринчука

«Я сам проведу расследование, так как хочу понять причину, кто тот человек или люди, решившие после прошедшего стихийного бедствия, что должна произойти еще одно беда — проведя за два дня аресты в примэрии и Министерстве транспорта. Я хочу найти ответ для себя и граждан», — подчеркнул Гимпу.

«С тех пор как мы пришли к власти произошли некоторые вещи. Я знаю, что недовольных людей больше. Я хочу выяснить, кто взял в руки нож и нанес удар министру (Юрий Киринчук)», — добавил председатель ЛП.

Михай Гимпу сказал также, что в результате обыска правоохранители ничего не нашли дома и в кабинете министра транспорта Юрия Киринчука.