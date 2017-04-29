В Казахстане опубликован национальный антикоррупционный план действий
Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции подготовило национальный доклад по противодействию коррупции, сообщает
Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции подготовило национальный доклад по противодействию коррупции, сообщает
Документ содержит обзор принятых законодательных мер в области противодействия коррупции, анализ существующих проблем, а также предложения по их решению.
«В первой главе “Антикоррупционная политика Республики Казахстан на современном этапе развития” раскрываются вопросы становления и развития антикоррупционной политики, принятия и реализации антикоррупционного законодательства, программных документов, в том числе антикоррупционной стратегии Казахстана, ведомственных и региональных антикоррупционных планов, а также процесс совершенствования правовой сферы антикоррупционной политики в 2016 году, влияния коррупции на
Вторая глава «Состояние и тенденции распространения коррупции на международном и национальном уровнях» посвящена вопросам анализа данных по уровню распространения коррупции в зарубежных странах, государственных органах и квазигосударственном секторе, в том числе мониторингу общественного восприятия масштабов распространенности коррупции в Казахстане с помощью социологического измерения, а также позициям Казахстана в международных антикоррупционных рейтингах.
В третьей главе «Принимаемые меры по противодействию коррупции в Казахстане» анализируются проблемы превенции коррупции, как выявление и устранение коррупциогенных факторов по сферам деятельности государственных органов, субъектов квазигосударственного сектора, а также практика работы антикоррупционных органов по линии пресечения и устранения коррупционных преступлений в отчетном периоде.
Четвертая глава «Роль казахстанского общества в противодействии коррупции» посвящена вопросам вовлечения гражданского общества в государственную политику противодействия коррупции, а также формирования общественного неприятия коррупции через внедрение антикоррупционной культуры.
«Заключительная часть содержит предложения по дальнейшему формированию, реализации и совершенствованию антикоррупционной политики, в том числе посредством совершенствования антикоррупционного законодательства, корректировки стратегических и программных документов, обновления антикоррупционных