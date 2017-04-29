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15:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боевой готовности — Виктор Озеров

Действия КНДР увеличивают риск возникновения военного конфликта.

Хабаровск, 29 апреля, AmurMedia.

Дальний Восток в состоянии повышенной боевой готовности. Каждый новый пуск баллистических ракет со стороны КНДР увеличивает риск развязывания военного конфликта в регионе, сообщил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Очевидно, что каждый такой пуск не является шагом к снятию напряженности, наоборот, только ее усиливает. Это увеличивает опасность военного конфликта с учетом нахождения кораблей США в Японском море», — приводит «РИА Новости» слова главы комитета верхней палаты российского парламента.

Вместе с тем Виктор Озеров выразил надежду, что президент США Дональд Трамп не станет отмечать 100 дней со дня вступления на должность главы государства ударом по Северной Корее. При этом глава комитета отметил, что в связи с ростом напряженности на Корейском полуострове ПВО РФ на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности.

Ранее СМИ сообщили, что власти КНДР осуществили пуск ракеты в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. По данным американских ВС, ракета взорвалась вскоре после старта и упала на территории Северной Кореи.

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