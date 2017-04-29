Евгений Первышов посетил стройку подземного трамвая в Карлсруэ

Власти краевого центра посмотрели площадку, где реализуется масштабный проект, — вынос с улиц трамвайных линий и перенос их под землю. Строительство идет прямо в историческом центре. После окончания работ почти все улицы, по которым раньше ездил электротранспорт, станут пешеходными.

Подземный трамвай обещают запустить в 2021 году. На проект направлена огромная сумма — 30 миллиардов рублей в перерасчете на российскую валюту. Больше половины затрат взял на себя федеративный бюджет, а оставшееся пополам разделили региональная и местная казны.

Визит Евгения Первышова приурочен к юбилею побратимства Краснодара и Карлсруэ.