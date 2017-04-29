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15:51 (мск), источник: Интерфакс

Лидеры ЕС единогласно одобрили принципы на переговорах с Британией по Brexit

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — Лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе единогласно высказались в поддержку выработанных директив для переговоров с Британией по поводу ее выхода из состава ЕС (Brexit), говорится в сообщении на странице председателя Европейского Совета Дональда Туска в твиттере.

Источник: Reuters

«Основополагающие принципы приняты единогласно. Твердый и справедливый мандат 27 стран ЕС на переговоры по Brexit готов», — написал он.

Западные СМИ отмечают, что это решение стало беспрецедентной демонстрацией единства ЕС в преддверии переговоров с Лондоном.

Главы государств и правительств 27 стран Европейского союза (без Великобритании) собрались в субботу в Брюсселе для обсуждения и одобрения руководящих принципов предстоящих переговоров по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.

Справка
Британия запустила Brexit. Что будет дальше?Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС.
Комментарии
2
Касьян Трезвый
Вот поэтому хитрозадые британцы выходят, чтобы лишних ртов не кормить.
Почему-то новость про МВД Украины не комментируется...
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Юрий Жданов
Очень хотелось бы иметь честное мнение и оценку действий сегодняшней Украины, может быть ЕС, ООН и другие организации и Государства будут честны о том, что произошло в 2014 году и сегодняшнем состоянии этой ранее богатой и развитой, а сегодня бедной и пока аграрной страны. Дорогие европейцы если Вы за достойную жизнь украинцев - проснитесь и откройте свои глаза , или просто Вам, кроме 1,5 - 2,0 миллионов людей с ближнего востока придется заниматься и еще несколькими миллионами Украинцев.Думайте и решайте пока еще все в Ваших силах.
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