Лидеры ЕС единогласно одобрили принципы на переговорах с Британией по Brexit

«Основополагающие принципы приняты единогласно. Твердый и справедливый мандат 27 стран ЕС на переговоры по Brexit готов», — написал он.

Западные СМИ отмечают, что это решение стало беспрецедентной демонстрацией единства ЕС в преддверии переговоров с Лондоном.

Главы государств и правительств 27 стран Европейского союза (без Великобритании) собрались в субботу в Брюсселе для обсуждения и одобрения руководящих принципов предстоящих переговоров по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.