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15:54 (мск), источник: Ipress.ua

Интерпол не будет разыскивать Яценюка по иску России, — Аваков

Интерпол РФ отказал в ходатайстве об объявлении в международный розыск с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Россию бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Источник: Ipress.ua

«С удовольствием и уважением констатирую, что Интерпол — как адекватная и солидная международная правовая организация — согласно своего протокола приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ», — написал министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

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Аваков также сообщил, что данное ходатайство является полным абсурдом и попыткой политически мотивированного преследования.

«Запрос РФ в Интерпол основан на ордере на арест Яценюка, якобы выданном городским судом города Ессентуки Ставропольского края 3 марта 2017 года. Российские следователи, как следует из документа, подозревают господина Яценюка в том, что он (внимание!) огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном, Чеченской республики», — написал министр внутренних дел.

Также Арсен Аваков добавил: «Эти события, которые якобы имели место во время участия Арсения Яценюка в “вооруженной банде “Мечта”, в составе которой он принимал участие в атаках на российских военнослужащих” в Президентском дворе, на площади Минутка и на железнодорожной станции “Грозный” с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года», — отметил Аваков.

«Надеюсь, что этот казус отрезвит опившихся водой “Ессентуки” маргиналов! С другой стороны, уверен, что составленный фантазерами из российского Следственного комитета информационный повод еще раз привлечет внимание международной общественности к факту незаконного ареста и применения пыток в российских тюрьмах к Николаю Карпюку и Станиславу Клиху!», — прокомментировал министр.

Напомним, что Россия направила в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе запрос об объявлении бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в международный розыск с целью его ареста и последующей экстрадиции в РФ.

Ранее, следственный комитет России направил в Есентукский городской суд Ставропольского края ходатайство об аресте экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

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