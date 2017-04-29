В МВД Украины попросили отказаться от георгиевских лент

В противном случае, по мнению Шкиряка, вид георгиевской ленты может вызвать «логичную и объективно правильную реакцию у украинского патриота и гражданина».

«Прошу удержаться от использования запрещенной коммунистической символики. В первую очередь — георгиевских лент. Это касается всего периода, в том числе 8—9 мая », — сказал он.

С 2015 года действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». 8 мая на Украине отмечают как День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, которые в свою очередь празднуют капитуляцию нацистской Германии.

9 мая на Украине — День Победы.

Георгиевская лента — черно-оранжевая или черно-желтая — лента к ордену Святого Георгия, а также к советскому ордену Славы. С 2005 года в России и других странах проходит акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой ко Дню Победы в Великой Отечественной войне раздают ленты тех же цветов.

На Украине георгиевская лента считается также символом сторонников федерализации страны, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также пророссийских активистов.