В МВД Украины попросили отказаться от георгиевских лент
Жителей и гостей Украины просят не использовать георгиевские ленты во время майских праздников, особенно 8 и 9 числа.
Жителей и гостей Украины просят не использовать георгиевские ленты во время майских праздников, особенно 8 и 9 числа.
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк.
«Прошу удержаться от использования запрещенной коммунистической символики. В первую очередь — георгиевских лент. Это касается всего периода, в том числе
В противном случае, по мнению Шкиряка, вид георгиевской ленты может вызвать «логичную и объективно правильную реакцию у украинского патриота и гражданина».
С 2015 года действует закон «Об осуждении коммунистического и
9 мая на Украине — День Победы.
Георгиевская лента —
На Украине георгиевская лента считается также символом сторонников федерализации страны, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также пророссийских активистов.