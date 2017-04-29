⁠⁠⁠Исекешев дал разъяснения по поводу изменения графика работы астанчан

Аким Астаны Асет ⁠⁠⁠Исекешев дал разъяснения касательно планов изменить рабочий график астанчан, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на медиа-ресурс «Elorda Aqparat».

Как пояснил градоначальник, с учетом двух миллионов гостей на ЭКСПО, трафик будет затруднен. Поэтому были разработаны меры, которые планируется вынести на рассмотрение Правительства. Первая мера касается запрета на движение грузового транспорта по определенным дорогам с 6.00 до 23.00. Ограничение коснется грузового транспорта, обслуживающего коммерческие и строительные объекты. Вторая мера заключается в дифференциации рабочего времени.

«Как показывает практика, больше всего трафика по центральным улицам наблюдается с 8.00 до 8.45, когда все едут одновременно в детские сады, школу, на работу. Чтобы развести эти потоки предлагаем принять постановление Правительства о переносе времени начала работы. Время начала учебы в школах останется прежним — с 8.00. Время для начала работы министерств и других центральных госорганов предлагается перенести на 8.30 утра, время начала учебы в ВУЗах и ССУЗах — на 10.00, начало рабочего дня ЦОНов и банков также на 10.00. Все эти меры позволят распределить трафик и обеспечить более комфортное движение транспорта по городу», — считает аким Астаны.