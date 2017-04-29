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16:40 (мск), источник: Tengrinews

⁠⁠⁠Исекешев дал разъяснения по поводу изменения графика работы астанчан

Аким Астаны Асет ⁠⁠⁠Исекешев дал разъяснения касательно планов изменить рабочий график астанчан, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой.

Источник: Tengrinews

Аким Астаны Асет ⁠⁠⁠Исекешев дал разъяснения касательно планов изменить рабочий график астанчан, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на медиа-ресурс «Elorda Aqparat».

Как пояснил градоначальник, с учетом двух миллионов гостей на ЭКСПО, трафик будет затруднен. Поэтому были разработаны меры, которые планируется вынести на рассмотрение Правительства. Первая мера касается запрета на движение грузового транспорта по определенным дорогам с 6.00 до 23.00. Ограничение коснется грузового транспорта, обслуживающего коммерческие и строительные объекты. Вторая мера заключается в дифференциации рабочего времени.

«Как показывает практика, больше всего трафика по центральным улицам наблюдается с 8.00 до 8.45, когда все едут одновременно в детские сады, школу, на работу. Чтобы развести эти потоки предлагаем принять постановление Правительства о переносе времени начала работы. Время начала учебы в школах останется прежним — с 8.00. Время для начала работы министерств и других центральных госорганов предлагается перенести на 8.30 утра, время начала учебы в ВУЗах и ССУЗах — на 10.00, начало рабочего дня ЦОНов и банков также на 10.00. Все эти меры позволят распределить трафик и обеспечить более комфортное движение транспорта по городу», — считает аким Астаны.

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Также, как рассказал Исекешев, в рамках реализации краткосрочных мер, обновляется подвижной состав общественного транспорта и внедряются выделенные полосы bus lane для более быстрого передвижения. Общая протяженность таких полос на данный момент составляет 38 километра. Она будет увеличиваться еще на 40 километров. А столичный автопарк пополнится 380 новыми городскими автобусами и 45 школьными автобусами. Помимо этого в качестве краткосрочных мер планируется внедрить запрет на левый поворот и осуществить строительство правых съездов на нескольких участках дорог.

«Также будет осуществляться управление потоками посредством интеллектуальных светофоров, чтобы обеспечивать «зеленую» волну, — рассказал аким.

По словам Исекешева, кроме этого определены три транспортных хаба, которые будут принимать междугородние автобусы, будет увеличено число маршрутов к двум вокзалам и аэропорту. Также акиматом запускаются семь маршрутов шаттл-басов, которые будут курсировать каждые пять минут. Еще до конца года в столице количество камер наблюдения во дворах, общественных местах, на дорогах столицы будет доведено до 10 тысяч. Ранее о том, что для Астаны разрабатывается план по изменению графика начала работы для всех категорий жителей, чтобы разгрузить дороги в часы пик, сообщил заместитель акима столицы Сергей Хорошун.

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