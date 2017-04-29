Исекешев дал разъяснения по поводу изменения графика работы астанчан
Аким Астаны Асет Исекешев дал разъяснения касательно планов изменить рабочий график астанчан, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой.
Аким Астаны Асет Исекешев дал разъяснения касательно планов изменить рабочий график астанчан, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой.
Аким Астаны Асет Исекешев дал разъяснения касательно планов изменить рабочий график астанчан, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Как пояснил градоначальник, с учетом двух миллионов гостей на ЭКСПО, трафик будет затруднен. Поэтому были разработаны меры, которые планируется вынести на рассмотрение Правительства. Первая мера касается запрета на движение грузового транспорта по определенным дорогам с 6.00 до 23.00. Ограничение коснется грузового транспорта, обслуживающего коммерческие и строительные объекты. Вторая мера заключается в дифференциации рабочего времени.
«Как показывает практика, больше всего трафика по центральным улицам наблюдается с 8.00 до 8.45, когда все едут одновременно в детские сады, школу, на работу. Чтобы развести эти потоки предлагаем принять постановление Правительства о переносе времени начала работы. Время начала учебы в школах останется прежним — с 8.00. Время для начала работы министерств и других центральных госорганов предлагается перенести на 8.30 утра, время начала учебы в ВУЗах и ССУЗах — на 10.00, начало рабочего дня ЦОНов и банков также на 10.00. Все эти меры позволят распределить трафик и обеспечить более комфортное движение транспорта по городу», — считает аким Астаны.
Также, как рассказал Исекешев, в рамках реализации краткосрочных мер, обновляется подвижной состав общественного транспорта и внедряются выделенные полосы bus lane для более быстрого передвижения. Общая протяженность таких полос на данный момент составляет 38 километра. Она будет увеличиваться еще на 40 километров. А столичный автопарк пополнится 380 новыми городскими автобусами и 45 школьными автобусами. Помимо этого в качестве краткосрочных мер планируется внедрить запрет на левый поворот и осуществить строительство правых съездов на нескольких участках дорог.
«Также будет осуществляться управление потоками посредством интеллектуальных светофоров, чтобы обеспечивать «зеленую» волну, — рассказал аким.
По словам Исекешева, кроме этого определены три транспортных хаба, которые будут принимать междугородние автобусы, будет увеличено число маршрутов к двум вокзалам и аэропорту. Также акиматом запускаются семь маршрутов