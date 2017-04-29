Ле Пен и занявший пятое место Дюпон-Эньян создали коалицию
Лидер праворадикального движения «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что назначит Николя
Лидер праворадикального движения «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что назначит Николя
«Мы сформируем правительство национального единства, которое объединит людей за их компетентность и любовь к Франции», — заявила Ле Пен в Париже на
В первом туре выборов
На выборах 23 апреля Ле Пен набрала 21,5% голосов, ее опередил центрист Эмманюэль Макрон, получивший около 24% голосов. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.
Президент Франции Франсуа Олланд, а также занявший третье место кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон заявляли, что во втором туре поддержат Макрона.