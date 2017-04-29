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18:22 (мск), источник: РБК

Ле Пен и занявший пятое место Дюпон-Эньян создали коалицию

Лидер праворадикального движения «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что назначит Николя Дюпон-Эньяна, потерпевшего поражение в первом туре президентских выборов, своим премьер-министром. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Дюпон-Эньян — лидер движения «Вставай, Франция» — националист, схожий по взглядам с Ле Пен, пишет Reuters. Во время предвыборной кампании он заявлял о планах проводить протекционистскую экономическую политику и сократить связи Франции с Евросоюзом.

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«Мы сформируем правительство национального единства, которое объединит людей за их компетентность и любовь к Франции», — заявила Ле Пен в Париже на пресс-конференции.

В первом туре выборов Дюпон-Эньян получил 4,7% голосов, заняв пятое место. После поражения он заявил о поддержке Ле Пен во втором туре.

На выборах 23 апреля Ле Пен набрала 21,5% голосов, ее опередил центрист Эмманюэль Макрон, получивший около 24% голосов. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.

Президент Франции Франсуа Олланд, а также занявший третье место кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон заявляли, что во втором туре поддержат Макрона.

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